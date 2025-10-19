Tổng thống Ukraine hé lộ phản ứng của Tổng thống Trump về tên lửa Tomahawk

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp mặt tại Nhà Trắng ngày 17/10 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nhà lãnh đạo Mỹ không nói "không", nhưng cũng không nói "có", với khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

"Thật tốt khi Tổng thống Trump không nói “không”, nhưng hôm nay, Tổng thống cũng không nói “có” với việc đó”, ông Zelensky cho biết.

Theo ông Zelensky, việc quân đội Ukraine được trang bị tên lửa Tomahawk là mối lo ngại thực sự đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi nghĩ ông Putin lo ngại Mỹ sẽ cung cấp tên lửa Tomahawk cho chúng tôi. Và tôi nghĩ ông ấy thực sự lo ngại rằng chúng tôi sẽ sử dụng chúng", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ về việc cung cấp tên lửa tầm xa.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái tầm xa do nước này sản xuất cho các mục tiêu quân sự. Trong khi đó, theo ông, Moscow không chỉ sử dụng máy bay không người lái nghi do Iran sản xuất và do Nga tự sản xuất, mà còn sử dụng cả tên lửa tầm xa nghi do Triều Tiên sản xuất và Nga tự sản xuất.

“Sẽ rất khó nếu chỉ triển khai máy bay không người lái của Ukraine. Chúng tôi cần tên lửa Tomahawk tầm xa và Mỹ cũng có những vũ khí tương tự mà chúng tôi cần cho các cuộc tấn công phối hợp như Nga đang làm”, Tổng thống Zelensky nêu rõ.

Theo NBC News, việc Tổng thống Zelensky trở về Ukraine mà không có thỏa thuận về tên lửa Tomahawk có thể sẽ khiến những người chỉ trích ông đặt câu hỏi về lý do ông đến Mỹ.

Tổng thống Zelensky đã đến Nhà Trắng vào ngày 17/10 để hội đàm với Tổng thống Trump, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Washington có thể chấp thuận việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev.

Trước khi bước vào cuộc họp kín, Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng những nỗ lực hòa bình sẽ không cần đến Tomahawk, dù không loại trừ khả năng cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine.

“Chúng tôi cần Tomahawk và nhiều loại vũ khí khác đang được gửi đến Ukraine... Hy vọng chúng tôi có thể chấm dứt cuộc chiến mà không cần nghĩ đến Tomahawk”, ông Trump nói.

Trước cuộc hội đàm, chủ nhân Nhà Trắng cũng cảnh báo loại tên lửa tầm xa này có thể gây ra sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc chiến mà ông mong muốn sớm kết thúc.

“Chúng tôi sẽ nói về Tomahawk, nhưng tốt hơn hết là họ không cần đến Tomahawk. Tốt hơn nữa là cuộc chiến này nên kết thúc. Đó là một loại vũ khí rất mạnh, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến leo thang lớn, và có thể khiến nhiều điều tồi tệ xảy ra. Tomahawk là chuyện lớn”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc Mỹ phải duy trì đủ nguồn cung tên lửa của riêng mình là điều quan trọng.

“Chúng tôi cũng cần Tomahawk. Chúng tôi không muốn tặng đi những thứ mà chúng tôi cần để bảo vệ đất nước mình”, ông Trump lập luận.

Trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cho biết 2 bên đã bàn về việc cung cấp vũ khí tầm xa nhưng thống nhất chưa công bố bất kỳ quyết định nào ở thời điểm hiện tại.

Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Kiev là đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời bày tỏ hy vọng vào “áp lực của Tổng thống Trump đối với Moscow để chấm dứt cuộc chiến này”.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn từ 1.600km đến 2.500km với hy vọng vũ khí này có thể làm thay đổi đáng kể năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.