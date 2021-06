Lao đao vì Covid-19, ông Trump "chật vật" rao bán khách sạn hạng sang

Dân trí Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như lần thứ 2 rao bán khách sạn sang trọng ở thủ đô Washington DC do công việc làm ăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Khách sạn Trump International ở Washington DC (Ảnh: Tập đoàn Trump).

Washington Post ngày 1/6 dẫn nguồn thạo tin cho hay, tập đoàn Trump tiếp tục đăng tin chuyển nhượng khách sạn hạng sang ở Washington DC, sau lần đầu rao bán không thành công hồi cuối năm 2019.

Trước đó, khách sạn Trump International ở đại lộ Pennsylvania từng được xem là một điểm lưu trú nổi tiếng với các nhà vận động hành lang và các quan chức chính phủ nước ngoài trong thời kỳ ông Trump điều hành Nhà Trắng. Tuy nhiên, thất bại của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020, cộng với việc đại dịch Covid-19 hoành hành suốt hơn 1 năm qua khiến doanh thu của khách sạn tụt dốc.

Các nguồn tin nói rằng, tập đoàn Trump đã thuê công ty môi giới bất động sản Newmark để giúp chuyển nhượng khách sạn. Theo Bloomberg, vào mùa thu năm 2019, tập đoàn này từng đăng tin bán khách sạn với giá 500 triệu USD, nhưng buộc phải rút thông tin xuống khi đại dịch Covid-19 xuất hiện vì họ không thể tìm được người mua.

Tập đoàn Trump không sở hữu tòa nhà khách sạn. Trước đây, nó vốn là Tòa nhà Bưu điện Cổ do chính phủ quản lý. Tập đoàn Trump thuê lại tòa nhà trong 60 năm và chi trả 3 triệu USD/năm. Ông Trump từng tiết lộ đã đổ 200 triệu USD để biến tòa nhà cũ trở thành một khách sạn sang trọng, đẳng cấp. Khách sạn chính thức mở cửa vào tháng 9/2016, vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống cùng năm diễn ra.

Trong suốt nhiệm kỳ 4 năm của ông Trump, khách sạn Trump International ở Washington DC đã trở thành tâm điểm chỉ trích của phe đối lập, khi nhiều ý kiến cho rằng công trình này gây ra xung đột lợi ích.

Tổ chức Giám sát Đạo đức và Trách nhiệm Giải trình của chính phủ Mỹ (CREW) bày tỏ quan ngại rằng, nhiều nhà vận động hành lang, quan chức nước ngoài có thể chọn ủng hộ công việc kinh doanh của tập đoàn Trump, cụ thể là thuê phòng ở khách sạn Trump International, để công việc được thuận lợi hơn. CREW nói rằng, ông Trump dường như gián tiếp thu lợi từ các hoạt động này.

Sau cuộc bầu cử năm 2016, các nhà vận động hành lang liên quan tới Ả rập Xê út đã đặt 500 phòng tại khách sạn trên trong 3 tháng. Một thống kê của CREW cũng chỉ ra, 130 quan chức chính phủ nước ngoài đã tới lưu trú ở khách sạn Trump International ở Washington DC trong 4 năm nhiệm kỳ của ông Trump.

Ngoài ra, theo The Hill, khách sạn Trump International ở DC cũng đang vướng vào một cuộc điều tra do các công tố viên New York tiến hành nhằm vào tập đoàn Trump. Ông Trump chỉ trích mạnh mẽ cuộc điều tra, cáo buộc nó là "cuộc săn phù thủy" nhằm chống lại ông.

Đức Hoàng

Theo The Hill, Bloomberg