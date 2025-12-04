Vũ khí bí ẩn trên máy bay cường kích của Triều Tiên

Tên lửa mới trên máy bay cường kích Su-25 của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cuối tuần qua đã công bố ảnh chụp tên lửa không xác định tại sân bay Kalma khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm cơ sở này nhân buổi lễ kỷ niệm 80 năm thành lập không quân.

Phía sau khung hình nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay một quan chức quân đội là tên lửa mới gắn trên một chiếc máy bay cường kích Sukhoi Su-25 Grach, dòng máy bay có từ thời Liên Xô.

Một bức ảnh khác, chụp toàn cảnh nhà chứa máy bay, cũng cho thấy quả tên lửa đã tháo rời đặt cạnh một chiếc Su-25.

Suy đoán bắt đầu xuất hiện sau khi tên lửa này được đem ra trưng bày tại sự kiện. Nó có thể là một hệ thống do Nga sản xuất, một bản sao của tên lửa phương Tây, hoặc chỉ là mô hình của Triều Tiên.

Chiều dài và hình dạng chữ nhật của tên lửa khiến nó giống với các tên lửa hành trình Taurus KEPD-350 của Đức - Thụy Điển, Storm Shadow của Anh - Pháp, và Barracuda 500M của Mỹ. Nga cũng sở hữu tên lửa hành trình Kh-59Mk2 có hình dạng tương tự.

Hình dáng tên lửa Triều Tiên không hoàn toàn trùng khớp với bất kỳ mẫu nào kể trên. Tuy nhiên, một đặc điểm nổi bật xuất hiện: cảm biến hoặc đầu dò hình tròn được gắn ở phần mũi, nhô ra theo cách khá giống Taurus.

Đáng chú ý, Hàn Quốc cũng trang bị Taurus và có thể lắp tên lửa này trên tiêm kích F-15K Strike Eagle của họ.

Tên lửa hành trình được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố bằng đầu đạn lớn và bay trong tầng khí quyển nhờ động cơ phản lực.

Taurus, với tầm bắn công bố khoảng 480km, được thiết kế để tấn công các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất, khiến nó hữu dụng khi đánh vào các vị trí quan trọng như boong-ke hoặc cấu trúc kiên cố.

Trong khi đó, Storm Shadow và Kh-59Mk2 cũng được cho là có tầm bắn tương đương, nhưng các phiên bản xuất khẩu của chúng bị giới hạn ở khoảng 250km và 290km. Cả 2 cũng có thể được thiết kế để tấn công các mục tiêu kiên cố.

Nếu Triều Tiên hiện sở hữu công nghệ như vậy, năng lực tấn công của các máy bay cường kích Su-25 sẽ được tăng cường đáng kể.

Các máy bay Su-25 của Bình Nhưỡng được cho là chủ yếu giới hạn ở các nhiệm vụ tầm ngắn, như yểm trợ bộ binh bằng hỏa lực tầm gần và thực hiện các cuộc tấn công chiến thuật ở độ cao thấp.

Tại buổi lễ do nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì cuối tuần trước, Triều Tiên cũng đã trưng bày nhiều khí tài không quân khác, bao gồm tiêm kích MiG-29, các hệ thống máy bay không người lái trinh sát và tấn công, cùng các xe phóng tên lửa. Kim Ju-ae, con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, cũng xuất hiện tại sự kiện.