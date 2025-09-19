Lãnh đạo Triều Tiên lệnh phát triển vũ khí không người lái tác chiến

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc thử nghiệm hiệu suất của máy bay không người lái tấn công chiến thuật và phương tiện bay không người lái vào ngày 18/9 (Ảnh: Yonhap).

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát cuộc thử nghiệm vũ khí không người lái do một viện và doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghệ Hàng không Không người lái phát triển và sản xuất vào ngày 18/9.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã xem xét hiệu suất và khả năng ứng dụng chiến đấu của máy bay không người lái trinh sát chiến thuật và chiến lược, cũng như máy bay không người lái đa năng.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm đã xác nhận hiệu quả của máy bay không người lái tấn công chiến thuật dòng Kumsong trong tác chiến, cùng khả năng của máy bay không người lái trinh sát chiến lược.

Đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về máy bay không người lái tấn công chiến thuật dòng Kumsong.

"Việc nâng cao năng lực (trí tuệ nhân tạo) AI và hoạt động của các hệ thống vũ khí cũng như thiết bị không người lái nên là ưu tiên hàng đầu trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang", ông Kim Jong-un nói, đồng thời nhấn mạnh máy bay không người lái được xem như một vũ khí quân sự chủ chốt trong chiến tranh hiện đại.

Một mục tiêu bị tấn công trong cuộc thử nghiệm máy bay không người lái của Triều Tiên vào ngày 18/9 (Ảnh: Reuters).

Vào tháng 3, Triều Tiên đã thử nghiệm hiệu suất của "máy bay không người lái tấn công tự sát" được trang bị công nghệ AI, kêu gọi phát triển và cải tiến công nghệ.

Vào thời điểm đó, ông Kim Jong-un tuyên bố năng lực điều khiển không người lái cùng AI phải là ưu tiên hàng đầu trong phát triển vũ khí hiện đại của Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy một chương trình quốc gia dài hạn, phối hợp để dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh tăng tốc về máy bay không người lái thông minh phục vụ mục đích quân sự.

Triều Tiên đã tập trung vào việc phát triển máy bay không người lái, đặc biệt là kể từ khi nước này cử lực lượng đến Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow, nơi máy bay không người lái đang đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tác chiến.

Máy bay không người lái cho thấy hiệu quả tác chiến trong cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm giữa Nga và Ukraine. Hai bên đều đang tăng cường sản xuất, hiện đại hóa loại vũ khí này nhằm giành ưu thế trên chiến trường.

Triều Tiên đang đẩy mạnh phát triển máy bay không người lái, bao gồm loại tấn công tự sát, trong bối cảnh sự hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow ngày càng gia tăng.