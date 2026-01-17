Lãnh đạo Séc: Ukraine có thể phải “nhượng bộ đau đớn” để chấm dứt xung đột

Tổng thống Séc Petr Pavel và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Ukrinform).

“Tôi tin rằng có một số nhượng bộ đau đớn mà Ukraine buộc phải thực hiện và sẵn sàng thực hiện, với điều kiện điều đó dẫn tới hòa bình. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để bảo đảm rằng toàn bộ công việc đã làm trong việc chuẩn bị các văn kiện này không bị lãng phí”, Tổng thống Séc Petr Pavel phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/1.

Ông cũng lưu ý Mỹ phải đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ Ukraine. Ông nói thêm, Liên minh châu Âu không thể đứng ngoài cuộc.

“Thật không may, thực tế đáng buồn là nếu không có Mỹ thì sẽ không có giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine. Điều này khiến châu Âu cảm thấy đau đớn khi Mỹ giữ vai trò then chốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là châu Âu và các quốc gia châu Âu nên đứng ngoài những nỗ lực này”, ông Pavel nhấn mạnh.

Ukraine tiếp tục đàm phán với các đối tác châu Âu và Mỹ về một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm với Nga.

Trước đó trong ngày, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine và Mỹ không cùng quan điểm về một số vấn đề trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất ban đầu.

Bất chấp khối lượng công việc lớn và những gì được mô tả là các bảo đảm an ninh đầy đủ cho Ukraine, vấn đề lãnh thổ, vấn đề quan trọng và gây tranh cãi nhất, vẫn chưa được giải quyết, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một quyết định đang đến rất gần.

Gần đây, ông Zelensky cho biết kế hoạch hòa bình đã hoàn thiện khoảng 90%, trong khi các bảo đảm an ninh cho Ukraine đã hoàn tất 100%.

Ngoài ra, một cuộc họp của cái gọi là “Liên minh sẵn sàng hành động” đã được tổ chức tại Paris ở cấp lãnh đạo, sau đó Ukraine, Anh và Pháp đã ký một tuyên bố ý định liên quan đến việc triển khai một lực lượng phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây tiết lộ, Pháp đã cung cấp khoảng 2/3 thông tin tình báo quân sự cần thiết cho Ukraine để lập kế hoạch cho các hoạt động tấn công và phòng thủ. Ông khẳng định vai trò này của Paris đang trở nên quan trọng trong bối cảnh xem xét lại một phần hợp tác với Mỹ về việc cung cấp thông tin tình báo.

Trong một diễn biến khác, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và Jared Kushner dự định tới Moscow để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tiến tới hoàn thiện kế hoạch hòa bình Ukraine.

Trong khi đó, ông Zelensky hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ Nga đối với một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm trước cuối tháng này.

Tuần tới, các đồng minh G7 của Kiev dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump tại Davos nhằm bảo đảm sự ủng hộ cá nhân của ông đối với các bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.