Lằn ranh đỏ không thể thương lượng của Ukraine trong thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

“Mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng đóng băng chiến tuyến và tạm thời nhượng lại cho Nga các vùng lãnh thổ bị kiểm soát ở Crimea, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, nhưng việc rút quân khỏi Donetsk là điều không thể chấp nhận được đối với tổng thống Ukraine”, báo Bild cho biết.

Theo Bild, Mỹ đã đề xuất Ukraine rút quân khỏi các khu vực rộng khoảng 5.600km2 ở tỉnh Donetsk, nơi chưa nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, và biến khu vực này thành một “vùng kinh tế phi quân sự”.

Nga ngay lập tức ủng hộ đề xuất này, cho rằng chỉ nên triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại đó - một đơn vị chiến đấu trên tiền tuyến cùng với quân đội Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky phản bác rằng điều này không công bằng.

Báo Đức đưa tin, các quan chức Ukraine lo ngại rằng Nga sẽ không giữ cam kết và sẽ kiểm soát các vùng lãnh thổ mà lực lượng Ukraine đã rút lui.

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều này”, một quan chức cấp cao của Ukraine nói với Bild.

“Nếu quân đội Ukraine rút lui vài km, tại sao lực lượng Nga lại không làm điều tương tự ở các vùng lãnh thổ bị kiểm soát? Vấn đề này đang được thảo luận vô cùng nhạy cảm và rất gay gắt”, quan chức Ukraine nói thêm.

Theo quan chức Ukraine, Kiev sẵn sàng chấp thuận nhiều thỏa hiệp, thậm chí là tạm thời từ bỏ một phần lãnh thổ, nhưng việc rút quân một cách đơn phương và tự nguyện khỏi tiền tuyến vẫn không thể chấp nhận được.

Ngày 14/12, các quan chức Mỹ đã có cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ tại Berlin với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngày 15/12, các phái đoàn Mỹ và Ukraine tiếp tục đàm phán.

Các thông tin trên truyền thông cho biết Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình vào cuối năm nay. Tuy nhiên, vẫn còn những khác biệt đáng kể giữa các bên, đặc biệt là về quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở Donbass.

AFP và Guardian dẫn các nguồn tin cho biết trong các cuộc đàm phán ở Berlin, các nhà đàm phán Mỹ đã gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ các khu vực ở Donbass, nơi lực lượng Kiev đang kiểm soát, như một điều kiện cho tiến trình hòa bình với Nga.

Nguồn tin của AFP cho biết lập trường của Mỹ vẫn không thay đổi, khi Washington nhấn mạnh Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực ở Donbass mà Kiev đang kiểm soát. Ukraine đã bác bỏ yêu cầu này, khẳng định bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải đạt được mà không cần nhượng bộ lãnh thổ trước cho Nga.

Reuters cũng dẫn lời một quan chức cho biết, các nhà đàm phán Mỹ đã nói với Ukraine trong các cuộc đàm phán ở Berlin rằng, Kiev phải đồng ý rút quân khỏi khu vực Donetsk ở phía đông theo bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm với Nga.

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào ngày 15/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine và Mỹ tiến hành đàm phán tại Berlin về việc chấm dứt xung đột với Nga, nhưng cho đến nay, các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề lãnh thổ.

Gọi vấn đề nhượng bộ lãnh thổ là “đau đớn”, Tổng thống Ukraine thừa nhận các bên "vẫn có những quan điểm khác nhau”. Nhưng ông tin rằng các nhà đàm phán Mỹ sẽ giúp tìm ra sự thỏa hiệp.

Theo Tổng thống Zelensky, phái đoàn Ukraine làm việc gần như không ngừng nghỉ để đạt được kết quả trong các cuộc đàm phán, nhưng không phải mọi vấn đề đều dễ giải quyết và một trong những chủ đề phức tạp nhất là lãnh thổ.

Ông Zelensky xác nhận phái đoàn Mỹ đã chuyển các yêu cầu của Nga về việc chấm dứt chiến tranh tới Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cũng chia sẻ lập trường của mình với Mỹ để có thể chuyển tải tới Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine và Mỹ sẵn sàng hợp tác hiệu quả để tìm ra giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột, trên cơ sở tôn trọng lập trường của Ukraine.

Trước đó, Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ không nhượng lãnh thổ cho Nga, dù Moscow đã kiểm soát gần 20% lãnh thổ phía đông và nam Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào năm 2022.

Một nguồn tin châu Âu nắm rõ các cuộc đàm phán mới nhất cho biết Nga vẫn chưa nhượng bộ về các yêu cầu lãnh thổ trong bối cảnh Moscow muốn kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk).