Chiếc trực thăng chở quan chức của Nhà máy Điện cơ Kizlyar ở Dagestan đã bị rơi hôm 7/11 tại một ngôi làng bên Biển Caspi, khiến 5 người thiệt mạng, theo báo chí địa phương.

Khoảnh khắc trực thăng Nga đập mạnh xuống đất, gẫy đuôi làm 5 người chết (Video: Telegraph).

Video về sự việc cho thấy chiếc trực thăng Ka-226 đang cố hạ cánh trên bãi biển thì đập mạnh xuống đất, làm đuôi gãy rời. Sau đó, phi công cố gắng bay lên nhưng mất kiểm soát, trực thăng xoay vòng rồi lao xuống đất.

Chiếc trực thăng đâm vào một tòa nhà dân cư gần làng Achi-Su bên biển Caspi, cách nhà máy Kizlyar khoảng 200km.

Video khác được đăng tải trực tuyến cho thấy lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy đã biến căn nhà ven biển thành đống đổ nát.

Vụ tai nạn được cho là do “trục trặc kỹ thuật”, theo Nexta, kênh tin tức Đông Âu. Không có dấu hiệu đây là hành vi tội phạm hay phá hoại.

Nhà máy Kizlyar bị EU trừng phạt năm 2024 vì sản xuất thiết bị máy bay phục vụ quân đội Nga. Trong số các nạn nhân có Achalo Magomedov, phó giám đốc phụ trách xây dựng và hỗ trợ vận chuyển, theo kênh Telegram của nhà máy.

Ba nhân viên cấp cao khác cũng thiệt mạng, cùng kỹ sư bay của trực thăng. Hai người khác bị thương.

Theo Hội đồng EU, nhà máy Điện cơ Kizlyar chuyên phát triển và sản xuất hệ thống điều khiển mặt đất và chẩn đoán cho máy bay, cũng như sản xuất các phụ kiện và thiết bị trên máy bay, phục vụ quân đội Nga. Công ty cũng sản xuất DZ-UM lock, một loại giá treo bom, cho chiến đấu cơ Su-25.