Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CBS).

Giới chức địa phương đang tiến hành điều tra sau khi một trực thăng y tế rơi xuống đường cao tốc ở Sacramento, bang California vào tối 6/10 (giờ Mỹ).

Sở Cứu hỏa Sacramento cho biết chiếc trực thăng đã rơi trên cao tốc 50 hướng đông, gần phố 59th. Cảnh sát Tuần tra Xa lộ California (CHP) cho biết đoạn cao tốc 50 hướng đông đã bị phong tỏa hoàn toàn tại khu vực phố 59th do vụ tai nạn.

Khoảnh khắc trực thăng Mỹ lao xuống đường cao tốc khi xe đang chạy (Video: RT).

Giới chức xác nhận đây là một trực thăng REACH chuyên cung cấp dịch vụ cấp cứu y tế đường không. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trên máy bay hoặc liệu chiếc trực thăng đang bay đến hay rời khỏi bệnh viện.

Theo Sở Cứu hỏa Sacramento, ít nhất 3 người bị thương nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ rơi trực thăng vẫn đang được điều tra. Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Sacramento cho biết họ đang hỗ trợ CHP trong công tác xử lý.

Một bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy chiếc trực thăng bị lật ngược, nằm chắn ngang nhiều làn đường và bị bao phủ bởi các mảnh vỡ.