6 tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đáp xuống Puerto Rico

Tiêm kích F-35 của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo trang tin The War Zone, chiều 13/9, một phi đội gồm khoảng 6 tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ được nhìn thấy hạ cánh tại căn cứ quân sự Roosevelt Roads cũ ở Ceiba, Puerto Rico.

Điều đáng chú ý là những chiếc F-35 hạ cánh tại căn cứ không có dấu hiệu đơn vị trên phần đuôi. Đây có thể là một biện pháp bảo mật nhằm che giấu lực lượng.

Trong những ngày gần đây, trực thăng, máy bay Osprey, cùng các loại máy bay vận tải và binh sĩ Mỹ cũng được nhìn thấy tại căn cứ này.

Khi được hỏi về các máy bay trên, một sĩ quan phụ trách báo chí trực thuộc Lầu Năm Góc cho biết: “Hiện chúng tôi không có thay đổi nào về bố trí lực lượng để công bố”.

Những quan sát mới nhất diễn ra sau chuyến thăm bất ngờ tới Puerto Rico trong tuần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng Tổng tham mưu trưởng Mỹ.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai 10 tiêm kích F-35 đến Puerto Rico để tiến hành các hoạt động chống lại các băng nhóm ma túy.

Tuần trước, quân đội Mỹ đã tập kích một tàu từ Venezuela bị cáo buộc chở ma túy trái phép. Đây là chiến dịch được biết đến đầu tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai tàu chiến tới vùng biển phía nam Caribe.

Trpng khi đó, Venezuela cho biết không ai trong số 11 người thiệt mạng trong cuộc tập kích này là đối tượng buôn ma túy.

F-35 là tiêm kích tàng hình tiên tiến của Mỹ. Trong khi được biết đến nhiều nhất nhờ khả năng tác chiến đa năng, bao gồm tấn công mục tiêu và đối đầu với máy bay đối phương, tiêm kích tấn công liên hợp này còn là một công cụ thu thập tình báo cực kỳ mạnh mẽ, với hệ thống radar và quang - điện tử tiên tiến.

Ngoài ra, phiên bản F-35B có khả năng cất hạ cánh trên tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Iwo Jima, mang lại cho các chỉ huy thêm sự linh hoạt khi lập kế hoạch tác chiến.