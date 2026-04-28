Khoảnh khắc ám ảnh của nữ nhà báo Nhà Trắng khi tiếng súng vang lên

Nhà báo Weijia Jiang (phải) ngồi bên cạnh Tổng thống Donald Trump trước khi buổi tiệc diễn ra (Ảnh: Reuters).

Khi một tay súng xông vào chốt kiểm soát an ninh bên ngoài phòng khiêu vũ của khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng vào tối 25/4, các phóng viên có mặt trong phòng đã nhanh chóng phản ứng, chia sẻ những gì họ biết với công chúng.

Một số người nghe thấy tiếng súng. Một số người chỉ nghe thấy một tiếng động lớn và phản ứng từ các nhân viên an ninh. Họ không biết nghi phạm đã ngay lập tức bị bắt giữ và họ không biết liệu mối đe dọa có còn tiếp diễn hay không.

Ngồi cạnh Tổng thống Trump trong đêm tiệc, nữ nhà báo Weijia Jiang rất bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc tiếng súng vang lên và mọi người hỗn loạn bò rạp xuống sàn.

Cô Jiang cho biết, bữa tiệc tối dành cho các phóng viên chuyên trách Nhà Trắng diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu. Suốt 8 tháng trước đó, cô đã dồn hết tâm sức cho buổi tiệc, hy vọng nó sẽ giúp khôi phục mối quan hệ với chính quyền Tổng thống Trump và giới báo chí.

"Tôi muốn đó là một không gian mà chúng ta ít thấy ở Washington: một không gian lưỡng đảng. Và quả thật là như vậy", cô nói.

Hơn 2.500 nhà báo và khách mời tham dự sự kiện tại khách sạn Washington Hilton. Các giám đốc điều hành, người nổi tiếng, đại sứ và các thành viên nội các, bao gồm cả Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin cùng nhiều nhân vật quan chức khác, vốn ngồi chỉ cách Tổng thống Trump vài bước chân.

Nhà báo Weijia Jiang nói chuyện điện thoại trong khi chờ đợi bắt đầu cuộc họp báo khẩn của Tổng thống Trump sau vụ nổ súng (Ảnh: Getty).

Quan trọng nhất là chính là ông Trump: sau 15 năm tẩy chay bữa tiệc, cuối cùng ông ấy đã quyết định có mặt. Đây là lần đầu tiên ông tham dự với tư cách Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Trump đang rất vui vẻ trò chuyện với nữ nhà báo và mọi người xung quanh. Ban nhạc Thủy quân lục chiến vừa tấu xong bài quốc ca Mỹ, và Tổng thống đang ngồi trên bục. "Chúng tôi trò chuyện về lần cuối cùng ông tham dự sự kiện này, khi ông Barack Obama còn là tổng thống", nhà báo Jiang nói.

"Mọi người cứ nghĩ tôi bực mình vì mấy trò đùa của ông Obama. Nhưng thực ra không phải đâu", cô Jiang kể lại lời Tổng thống Trump nói với mình lúc đó, vào thời điểm ảo thuật gia Oz Pearlman, người được Jiang mời đến bữa tiệc, đến chào Tổng thống. Ông Pearlman đang biểu diễn một trò ảo thuật với Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt và muốn Tổng thống Trump và cô Jiang cùng xem.

Nữ nhà báo này cho biết, Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt sẽ sinh con trong vài ngày tới, và trước đó đã kể với cô rằng chính ảo thuật gia Pearlman có thể đoán ra tên đứa con chưa chào đời của cô. "Không thể nào ông ấy làm được điều đó. Rất ít người biết tên đứa bé. Điều đó là không thể", Leavitt nói với cô Jiang.

Tất cả họ đều theo dõi. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, ngồi bên trái cô Leavitt, tỏ ra rất chăm chú. Pearlman chuẩn bị lật một mảnh giấy có ghi tên.

Vì vậy, tất cả cùng chăm chú theo dõi màn trình diễn của nhà ảo thuật. Đệ nhất phu nhân Melania tỏ ra rất hào hứng. Sau khi ảo thuật gia cho Đệ nhất phu nhân Melania và Leavitt xem tờ giấy có ghi một cái tên, nữ nhà báo cho biết cô đã quan sát thấy vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn thích thú của Thư ký báo chí Nhà Trắng. "Đây hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí của tôi trước khi hỗn loạn xảy ra", cô cho biết.

Ngay lúc đó, mọi người nghe thấy tiếng ồn ào. Cô Jiang nhìn ra phía khán phòng và nghĩ có lẽ ai đó đang la ó gây rối phản đối. "Nhưng tôi không thấy ai cả", cô nhớ lại.

Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, các đặc vụ vũ trang lao về phía bàn danh dự. Họ nhanh chóng chạy lại từ mọi hướng, thiết lập vòng vây bảo vệ quanh dãy bàn chính. Jiang lúc đó nghe thấy những tiếng hét lớn "nằm xuống, tất cả nằm xuống".

Đó là lúc Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ thành phố Torrance tại bang California, đấu súng với các mật vụ tại khu vực bên ngoài phòng tiệc, cách bàn của Jiang và ông Trump vài trăm mét. Allen mang theo một khẩu súng săn, một súng ngắn cùng nhiều dao đã lao qua chốt an ninh thứ nhất, trước khi bị mật vụ Mỹ ngăn chặn, khống chế.

Tôi đứng dậy khỏi ghế và đi theo Tổng thống Trump khi ông ấy ngã xuống đất. Tôi cũng quỳ xuống. Mãi sau tôi mới thấy một vết bầm lớn trên đầu gối trái. Tôi cúi người và chúng tôi được đưa ra phía sau sân khấu.

"Tôi trườn tới khu vực chờ, nơi các nhà sản xuất chương trình đang xem các đoạn video trực tiếp tình hình bên trong phòng tiệc", cô cho biết.

Bên trong phòng không chỉ có các đồng nghiệp nhà báo của cô mà còn có những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô: đó là cha mẹ, chồng và con gái 7 tuổi.

Vài khoảnh khắc trước khi hỗn loạn xảy ra, cô bắt gặp ánh mắt của người cha 82 tuổi. "Ông vẫy tay chào tôi, trông rất vui vẻ. Cả cha và mẹ tôi đều gặp khó khăn trong việc di chuyển", cô nói thêm.

"Xe lăn của họ đâu?" Tôi muốn biết. Ai sẽ giúp đẩy họ ra khỏi vùng nguy hiểm? Chồng tôi và con gái 7 tuổi của tôi cũng ở đó. Con bé có sợ không? Có khóc không? Tôi muốn ôm con bé", cô nhớ lại khoảnh khắc lúc đó.

Tôi lướt nhìn các đoạn video trực tiếp, run rẩy tìm kiếm họ. Tôi hỏi bất cứ ai có thể nghe thấy tôi: Chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện gì vậy? Có ai bị thương không?

Nữ nhà báo này cho biết, trong sự nghiệp đã từng đưa tin về nhiều vụ nổ súng và giết người, nhưng đây là lần đầu tiên trong trường hợp như thế này. "Không ai có thể chuẩn bị tâm lý cho điều này", cô nói.

Một đám người đi trước và các nhân viên Mật vụ ùa vào, vội vã chạy về phía căn phòng nơi Tổng thống Trump đang được bảo vệ. Có một số bản tin và bài đăng trên Twitter chưa được kiểm chứng. Rõ ràng là đã có một vụ nổ súng, nhưng thông tin cô Jiang nhận được chỉ là Tổng thống muốn buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra. "Ông ấy không muốn chương trình bị cản trở", cô nói.

Đến một lúc nào đó, Jiang quay lại sân khấu và trấn an mọi người rằng buổi diễn sẽ tiếp tục. "Mọi người rất vui khi nghe điều đó. Chúng tôi chờ đợi mãi. Rồi một trong những người quanh đó nói với tôi rằng Tổng thống muốn nói chuyện với tôi. Tôi được các phụ tá thân cận nhất của Tổng thống dẫn vào một căn phòng", Jiang nói thêm.

Đệ nhất phu nhân đang đứng và mỉm cười với tôi. "Cô ổn chứ?", bà hỏi. Phó Tổng thống Vance bước vào và hỏi câu tương tự. Ngoại trưởng Rubio đứng cạnh cô. Jiang khi đó nghe thấy loáng thoáng ai đó nói rằng "chúng ta sẽ về Nhà Trắng". Dù ban đầu còn do dự, Tổng thống quyết định tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng trong vòng 30 phút, và cô thông báo điều này cho cả phòng họp.

Jiang sau đó được đi cùng đoàn xe hộ tống của Tổng thống. Các phóng viên khác vội vã chạy đến Nhà Trắng.

"Ông ấy trông rất nghiêm nghị khi bước lên bục phát biểu. Sau khi cập nhật thông tin về nghi phạm, Tổng thống gọi tôi lên để đặt câu hỏi đầu tiên. Tôi muốn biết ông ấy đã nghĩ gì khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra", Jiang cho biết.

Tổng thống Trump nói rằng luôn cảm thấy sốc khi điều như thế này xảy ra. Ông ban đầu tưởng những tiếng súng bên ngoài là tiếng khay rơi.

Jiang thực sự rất ấn tượng khi ông Trump thừa nhận vụ nổ súng đã định hình quan điểm của ông về mối quan hệ với báo chí. Sau đó, Tổng thống Trump nói rằng sẽ tổ chức lại tiệc tối này trong vòng 30 ngày tới.