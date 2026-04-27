Cách Tổng thống Trump xoay chuyển tình thế sau vụ nổ súng trong dạ tiệc

Ông Trump bước lên bục phát biểu tại Nhà Trắng vào tối 25/4 với bộ tuxedo vẫn còn phẳng phiu, chỉ chưa đầy một giờ sau vụ nổ súng trong dạ tiệc mà ông tham gia. “Khi bạn có ảnh hưởng, họ sẽ nhắm vào bạn", ông nói với một số nhà báo tại Washington.

Nhiều người trong số họ vẫn mặc trang phục dạ hội sau một sự kiện thường niên nổi tiếng, dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Sự kiện đã kết thúc đột ngột sau khi một người đàn ông chạy vượt qua an ninh bên ngoài phòng tiệc, mang theo nhiều loại vũ khí.

“Khi bạn không có ảnh hưởng, họ sẽ để bạn yên", ông Trump nói tiếp.

Phát biểu của ông Trump sau sự cố khiến nhiều người trong số 2.600 khách tham dự phải nằm rạp xuống sàn khi Mật vụ nhanh chóng đưa Tổng thống và các quan chức cấp cao rời đi.

Theo Reuters, phản ứng của ông Trump sau vụ việc cho thấy xu hướng quen thuộc của nhà lãnh đạo: Xây dựng hình ảnh bản thân là một chính trị gia không nao núng, một người sống sót và ông cũng đồng thời không bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy các ưu tiên chính sách của mình.

Lần này, ông sử dụng vụ xả súng để thuyết phục về sự cần thiết của việc xây một phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng mà ông khẳng định sẽ an toàn hơn so với khách sạn Washington Hilton, nơi Tổng thống Ronald Reagan từng bị bắn trong một vụ ám sát năm 1981.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết trên mạng xã hội ngày 26/4 rằng Bộ Tư pháp sẽ đề nghị thẩm phán bác bỏ một vụ kiện đang làm đình trệ việc xây dựng phòng khiêu vũ này.

Hai nghị sĩ Cộng hòa, Tim Sheehy và Randy Fine, cho biết họ dự định trình dự luật cho phép ông Trump xây dựng công trình, lặp lại thông điệp chính trị của chính ông.

“Chúng ta cần phòng khiêu vũ. Đó là lý do vì sao Mật vụ, quân đội đang yêu cầu điều đó”, ông Trump nói tối 25/4, dù không đưa ra bằng chứng rằng các cơ quan an ninh tổng thống đã đưa ra yêu cầu như vậy.

Trước đó, ông Trump đã từng nhiều lần sử dụng các sự kiện để tìm cách xoay chuyển tình thế. Một tay súng sử dụng súng trường đã khiến ông bị thương, chảy máu tai tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania vào tháng 7/2024.

Hình ảnh ông Trump với sự thách thức quen thuộc, hô lớn “Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu" khi được đặc vụ đưa đi và giơ nắm đấm, đã trở thành biểu tượng, góp phần thúc đẩy chiến dịch giúp ông quay lại Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ 2.

“Không ai có thể biến các vụ việc nguy hiểm thành tài sản chính trị tốt hơn vị tổng thống này”, một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters với điều kiện giấu tên.

Đề cập tới vụ việc mới nhất, ông Trump nói với phóng viên rằng nếu ông không áp thuế nhập khẩu mạnh và không đầu tư lớn cho quân đội, ông đã không trở thành mục tiêu như vậy.

“Chúng tôi đã thay đổi đất nước này, và có rất nhiều người không hài lòng về điều đó", ông nói.

Ông cho biết Nhà Trắng cần có phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu USD. Theo ông, công trình này sẽ có hầm trú ẩn an ninh mới, mái “chống UAV” và kính chống đạn. Sáng 26/4, ông tiếp tục lập luận trên mạng xã hội: “Sự kiện này đã không xảy ra nếu phòng khiêu vũ tuyệt mật cấp quân sự tại Nhà Trắng đang được xây dựng. Không điều gì được phép cản trở việc xây dựng”.