Khi nào Mỹ phê duyệt vắc xin Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi?

Các bậc phụ huynh tại Mỹ đang quan tâm tới việc tiêm chủng cho trẻ em, sau khi phần lớn dân số trưởng thành đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trẻ em đeo khẩu trang khi đến trường tại Mỹ (Ảnh minh họa: AJC).

Các dữ liệu ban đầu khi dịch Covid-19 mới bùng phát cho thấy, trẻ em ít bị bệnh nặng hơn nếu nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến chủng Delta đã làm thay đổi quan điểm này, hiện nay, kể cả những trẻ em khỏe mạnh vẫn có thể ốm nặng do Covid-19.

CNN dẫn số liệu từ Viện Nhi khoa Mỹ hồi tuần trước cho biết, các trường hợp mắc Covid-19 đã gia tăng "theo cấp số nhân" ở trẻ em trên khắp nước Mỹ và hiện chiếm gần 29% tổng số ca bệnh được ghi nhận trên cả nước.

Vắc xin Covid-19 cho trẻ em là điều các bậc phụ huynh tại Mỹ quan tâm, khi các trường học mở cửa trở lại. Hiện Mỹ mới cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech cho thiếu niên từ 12-15 tuổi, trong khi vắc xin của hãng này đã được phê duyệt đầy đủ cho người từ 16 tuổi trở lên.

Pfizer-BioNTech ngày 20/9 công bố kết quả thử nghiệm vắc xin Covid-19 ở trẻ em từ 5-11 tuổi. Nếu vắc xin này được phê duyệt, ước tính hơn 28 triệu trẻ em tại Mỹ đủ điều kiện tiêm chủng, theo số liệu phân tích của hãng tin CNN.

Pfizer-BioNTech đã thử nghiệm loại vắc xin nào ở trẻ em?

Trong cuộc thử nghiệm của Pfizer-BioNTech, trẻ em từ 5-11 tuổi đã được tiêm hai mũi vắc xin với liều lượng 10 microgram, bằng 1/3 liều lượng được tiêm cho nhóm tuổi từ 12 tuổi trở lên. Hai liều cho trẻ em được tiêm cách nhau 3 tuần.

Việc sử dụng liều lượng khác nhau trên là cách tiếp cận điển hình. Theo một bài báo về liều lượng vắc xin trên trang web của Bệnh viện Nhi Philadelphia (Mỹ), "trong một số trường hợp, trẻ em và người lớn cần lượng vắc xin khác nhau vì con người tuổi càng cao thì hệ thống miễn dịch càng giảm".

Khi nào vắc xin có thể được phê duyệt?

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) là cơ quan quản lý giám sát tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của các loại vắc xin được sử dụng tại Mỹ, bao gồm cả vắc xin Covid-19. Các nhà khoa học và các bác sĩ tại FDA quyết định xem có phê duyệt hoặc cho phép vắc xin Covid-19 hay không sau khi phân tích và đánh giá kỹ lưỡng các dữ liệu liên quan đến tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản xuất vắc xin do nhà sản xuất gửi lên.

Pfizer-BioNTech chưa công bố lộ trình khi nào họ dự kiến sẽ được FDA cấp phép vắc xin cho trẻ em. Họ cũng chưa gửi dữ liệu lên FDA, nhưng cho biết họ có kế hoạch làm việc này trước cuối tháng 9.

Dựa vào các lộ trình cấp phép khẩn cấp vắc xin Covid-19 trước đó, thông thường, FDA cần 4 tuần để xem xét dữ liệu.

CNN dẫn lời ông Scott Gottlieb, một cựu quan chức FDA và hiện là một thành viên ban giám đốc của Pfizer, cho biết vắc xin cho trẻ em 5-11 tuổi có thể được phê duyệt sớm nhất là vào cuối tháng 10, hoặc đầu tháng 11.

Hồi tháng 11 năm ngoái, sau khi Pfizer-BioNTech đệ trình đề nghị cấp phép vắc xin Covid-19 lên FDA, cơ quan này chỉ mất 3 tuần để phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin cho người lớn.

Vắc xin cho trẻ dưới 5 tuổi?

Ngoài nghiên cứu và thử nghiệm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi, Pfizer-BioNTech cũng đang nghiên cứu vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 2-5 tuổi và 6 tháng đến 2 tuổi, nhưng các thử nghiệm này vẫn chưa hoàn tất.

Moderna và Johnson& Johnson thì sao?

Cả hai công ty này đã có vắc xin Covid-19 cho người lớn được phê duyệt tại Mỹ, nhưng đều đang đi sau Pfizer-BioNTech trong việc xin cấp phép của FDA cho vắc dành cho thiếu niên và trẻ em.

Vào ngày 10/6, Moderna thông báo đã đề nghị FDA phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin của hãng cho thiếu niên sau khi công bố dữ liệu về một thử nghiệm đối với trẻ từ 12-17 tuổi. Hãng này vẫn đang chờ đợi quyết định của FDA. Moderna hiện cũng đang thực hiện các nghiên cứu riêng rẽ đối với trẻ từ 6-11 tháng tuổi.

Trong khi đó, Johnson& Johnson cho biết hồi tháng 8 rằng hãng này dự kiến bắt đầu thử nghiệm vắc xin cho thiếu niên từ 12-17 tuổi vào mùa thua. Dựa trên các nghiên cứu này, các thử nghiệm tiếp theo sẽ được bắt đối với nhóm trẻ em từ vài tháng tuổi. Vào tháng 4, Johnson& Johnson đã mở rộng thử nghiệm vắc xin ra nhóm thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên nhưng chưa công bố dữ liệu từ nghiên cứu này.

Những nước nào tiêm chủng cho thiếu niên trên 12 tuổi?

Nhiều nước đã bắt đầu tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em (Ảnh minh họa: AFP).

Nhiều quốc gia trên thế giới đã phê duyệt sử dụng vắc xin Covid-19 cho thiếu niên từ 12 tuổi trở lên.

Cuối tháng 5, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đã phê duyệt sử dụng vắc xin Pfizer-BioNtech cho thiếu niên từ 12-15 tuổi sau khi kết quả thử nghiệm cho thấy phản ứng miễn dịch với vắc xin ở nhóm tuổi này tương đương với nhóm tuổi từ 16-25. Đến cuối tháng 7, EMA tiếp tục cấp phép sử dụng vắc xin Moderna cho trẻ từ 12-15 tuổi.

Pháp, Đan Mạch, Đức, Ireland, Italia, Tây Ban Nha, Ba Lan đã triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 12-15 tuổi. Đến nay, phần lớn trẻ trên 12 tuổi ở Đan Mạch và Tây Ban Nha đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin. Tỷ lệ này ở Pháp là 66%, trong khi 52% trẻ trên 12 tuổi đã tiêm đủ hai liều. Pháp dự kiến áp dụng thẻ xanh Covid-19 với nhóm người dưới 18 tuổi từ tháng 10 tới.

Ở Đức, hồi tháng 6, các chuyên gia khuyến cáo chỉ tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-15 tuổi có bệnh nền. Tuy vậy, khi Delta lây lan nhanh, chính phủ Đức đã triển khai tiêm chủng cho toàn bộ trẻ em trong độ tuổi này.

Anh mới chỉ khuyến nghị tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12-15 tuổi trong tháng này sau nhiều tháng tranh cãi giữa giới khoa học và chính phủ.

Nước nào tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi?

Cuba là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng cho trẻ mới 2 tháng tuổi. Chính phủ Cuba cho biết, vắc xin nội địa của họ an toàn với trẻ nhỏ.

Ban đầu, Cuba chỉ tập trung tiêm chủng cho đội ngũ y tế, người cao tuổi và người sống ở các khu vực nguy cơ cao. Tuy nhiên, khi số ca nhiễm ở trẻ nhỏ gia tăng do biến chủng Delta, họ tuyên bố sẽ ưu tiên trẻ nhỏ để giúp học sinh đi học trở lại an toàn.

Chile, El Salvador, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Trung Quốc và Campuchia cũng đã cấp phép tiêm chủng cho trẻ nhỏ.

Tại Chile, trẻ em từ trên 6 tuổi có thể tiêm vắc xin Sinovac. Tại Trung Quốc, Sinovac và CoronaVac được phê duyệt tiêm chủng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Tại El Salvador, trẻ từ 6 tuổi trở lên cũng sẽ sớm được tiêm chủng. Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất cấp phép tiêm chủng vắc xin Sinopharm cho trẻ từ 3 tuổi. Từ ngày 17/9, Campuchia cũng bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi,

Minh Phương

Tổng hợp