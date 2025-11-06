JICA khuyến nghị giải pháp giúp Hà Nội phát triển giao thông đô thị

Các đại biểu tham gia hội thảo (Ảnh: JICA).

Ngày 6/11, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội cùng JICA đã tổ chức Hội thảo khảo sát kết quả dài hạn của “Chương trình phát triển đô thị toàn diện Thủ đô Hà Nội” (HAIDEP).

HAIDEP là chương trình hợp tác giữa Hà Nội và JICA trong giai đoạn 2004-2007, nhằm xây dựng quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội hướng tới phát triển đô thị bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

Theo ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội, kết quả của nghiên cứu từ HAIDEP đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bàn giao cho các đơn vị chủ chốt trực thuộc để lồng ghép, nghiên cứu, khai thác, kế thừa thực hiện "Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050".

Ông Đào Minh Tâm nhận định, sau gần 20 năm, có thể khẳng định rằng phương pháp và ý tưởng chính của HAIDEP đã trở thành nền tảng cho chiến lược phát triển đô thị Hà Nội hiện nay và tạo ra một bước chuyển lớn trong tư duy quy hoạch của thành phố.

HAIDEP được đánh giá đã có tác động nhất định đến hệ thống quy hoạch đô thị của Việt Nam trong những năm qua vì đây là quy hoạch toàn diện đầu tiên tích hợp được các lĩnh vực phát triển đô thị, giao thông và môi trường.

Theo JICA, sau 20 năm, kết quả của HAIDEP đã có những tác động không nhỏ tới chiến lược quy hoạch đô thị ở Hà Nội. Ví dụ, mạng lưới đường sắt đô thị do HAIDEP đề xuất đã dần được đầu tư, mạng lưới xe buýt cũng được mở rộng.

Ngoài ra, quy hoạch cấp thoát nước, dựa trên HAIDEP, đã định hướng đầu tư, xây dựng nhiều công trình, hạ tầng giúp cải thiện môi trường nước và vệ sinh đô thị cho Hà Nội. Việc cải tạo các khu vực hồ đã giúp cải thiện điều kiện sống và tạo điều kiện đầu tư, mở rộng các khu dân cư.

Theo khuyến nghị từ JICA, trong kế hoạch quy hoạch tương lai, để trở thành thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống hơn nữa, Hà Nội cần tăng cường hoạt động quản trị, cải thiện điều kiện giao thông như phát triển đường sắt đô thị, mở rộng mạng lưới tuyến xe buýt, và đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với đường sắt đô thị.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng cần cải thiện môi trường, cấp thoát nước như tăng cường hạ tầng thoát nước, cải thiện tỷ lệ kết nối cống thoát nước và bảo tồn không gian xanh và khu vực ven sông hồ.

Mặt khác, Hà Nội cũng cần xác lập lại cấu trúc đô thị, bao gồm phát triển đô thị vệ tinh, lập quy hoạch đô thị mới, hình thành mạng lưới giao thông cấp vùng.

Một điểm đáng chú ý là JICA cho rằng việc thúc đẩy phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD) sẽ là một hướng đi bền vững trong bối cảnh số lượng phương tiện phương tiện ở Hà Nội liên tục gia tăng trong thời gian qua.

Tại hội thảo, chuyên gia Tomoko Abe của tập đoàn tư vấn quy hoạch giao thông hàng đầu Nhật bản ALMEC, cũng đã có bài trình bày, đưa ra khuyến nghị cho Hà Nội về tiềm năng và tác động của TOD đối với sự phát triển bền vững của Hà Nội trong tương lai.

Trong 20 năm qua, JICA đã hợp tác với Hà Nội trong hàng loạt dự án nổi bật về phát triển giao thông như: Nút giao hầm Kim Liên và đường dẫn; hầu hết các đoạn của vành đai 3, bao gồm cầu Thanh Trì; một số đoạn của vành đai 2; cầu Nhật Tân; xây dựng nhà ga T2 ở sân bay quốc tế Nội Bài.

Bên cạnh đó, JICA cũng hỗ trợ Hà Nội trong các dự án về nước như dự án thoát nước giai đoạn 1 và 2 giúp giảm thiểu ngập úng tại trung tâm thành phố, xây dựng các nhà máy xử lý nước thải, cải thiện hệ thống cống ở các khu vực thường xuyên ngập. Một công trình nổi bật chính là nhà máy xử lý nước thải Yên Xá và hệ thống thu gom.