Ít nhất 28 tay súng Taliban chết trong vụ đánh bom sân bay Kabul

Dân trí Taliban xác nhận ít nhất 28 thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay Kabul, Afghanistan hôm 26/8.

Hiện trường vụ nổ bom như "ngày tận thế" tại sân bay Kabul

Một người bị thương được đưa ra khỏi hiện trường vụ đánh bom ở sân bay Kabul (Ảnh: New York Times).

"Ít nhất 28 thành viên Taliban đã thiệt mạng vì vụ nổ bên ngoài sân bay Kabul. Chúng tôi mất nhiều người hơn phía Mỹ", một quan chức Taliban tiết lộ với Reuters hôm nay 27/8.

Quan chức Taliban nói thêm rằng sau vụ tấn công đẫm máu hôm 26/8, các chốt an ninh bổ sung sẽ được thiết lập không chỉ tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, mà tất cả các sân bay trên khắp Afghanistan.

Cho đến nay vẫn chưa rõ có bao nhiêu dân thường đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom liên tiếp gần sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul hôm 26/8, vì con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên.

Reuters hôm nay dẫn lời một quan chức y tế Taliban cho biết ít nhất 72 người Afghanistan đã thiệt mạng, bao gồm cả các chiến binh Taliban. Khoảng 140 người khác cũng bị thương.

Ít nhất 13 binh lính Mỹ đã thiệt mạng trong các vụ tấn công ở sân bay Kabul hôm qua. Đây là thương vong đầu tiên của quân đội Mỹ ở Afghanistan kể từ tháng 2/2020 và là ngày chết chóc nhất của quân đội Mỹ trong một thập niên ở Afghanistan.

Một quan chức ngoại giao NATO nói với Reuters rằng Taliban sẽ thắt chặt an ninh và triển khai thêm lực lượng để quản lý đám đông tập trung xung quanh sân bay Kabul sau vụ tấn công mới nhất.

Quan chức trên cũng hối thúc Taliban điều tra vụ tấn công, dù ISIS-K - một nhánh tại Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Quan chức này cho rằng Taliban có thể phải chịu một phần trách nhiệm, vì gần đây họ đã thả nhiều tù nhân nghi có liên quan tới tổ chức khủng bố khét tiếng IS.

"Các nhà lãnh đạo Taliban nên điều tra mạng lưới IS ở Kabul. Taliban đã trả tự do cho hàng nghìn tù nhân trong những tuần gần đây, việc đảm bảo an ninh là trách nhiệm của họ", quan chức NATO nói.

Trong khi đại diện của Taliban cho biết nhóm sẽ thực hiện các thay đổi về an ninh, quan chức NATO cho rằng không có lý do gì để kéo dài thời hạn rút toàn bộ lực lượng nước ngoài khỏi Afghanistan vào ngày 31/8.

Tướng Frank McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công tiếp theo có thể xảy ra trong những ngày tới, bao gồm các vụ đánh bom và phóng tên lửa về phía sân bay Kabul.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để chuẩn bị", tướng McKenzie nói, đồng thời cho biết Mỹ đã chia sẻ một số thông tin tình báo cho Taliban. Tướng Mỹ cũng tin rằng "một số cuộc tấn công đã bị Taliban ngăn chặn".

Vài ngày trước khi xảy ra vụ tấn công hôm 26/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo mối đe dọa từ nhóm ISIS-K ở khu vực sân bay Kabul. Mối quan ngại ngày càng gia tăng sau khi 100 tù nhân thề trung thành với ISIS-K đã trốn thoát khỏi 2 nhà tù gần Kabul khi Taliban giành quyền điều hành đất nước hôm 15/8.

ISIS-K là kẻ thù "không đội trời chung" với Taliban và chiến đấu với Taliban trong nhiều năm qua để tranh giành lãnh thổ, sau sự sụp đổ tại Syria và Iraq. Các phần tử ISIS-K thề trung thành với hệ tư tưởng bạo lực và cực đoan của IS, bao gồm viễn cảnh về vương quốc Hồi giáo để thống nhất thế giới Hồi giáo - một mục tiêu mà Taliban không tán thành.

Thành Đạt

Theo RT