Israel vẫn tiếp tục không kích Gaza

Tòa nhà ở thành phố Gaza đổ sập trong cuộc không kích của Israel hôm 5/10 (Ảnh: Reuters).

Máy bay và xe tăng Israel đã oanh tạc nhiều khu vực trên khắp Dải Gaza suốt đêm và sáng 5/10, phá hủy nhiều tòa nhà dân cư, theo lời các nhân chứng, trong khi người Palestine đang tuyệt vọng chờ đợi kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Mỹ được thực hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn mạnh mẽ kêu gọi Israel chấm dứt các vụ ném bom, đã viết trên Truth Social rằng, Tel Aviv đã đồng ý với "một đường rút quân ban đầu" bên trong Gaza và "khi Hamas xác nhận, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức".

Tuy nhiên, trong ngày 5/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng, chiến tranh ở Gaza vẫn chưa kết thúc mặc dù cả Israel và Hamas đều đồng ý với một số phần trong kế hoạch của Tổng thống Trump về dải Gaza, trong bối cảnh người dân Gaza kêu gọi nhanh chóng thực hiện kế hoạch hòa bình để chấm dứt đau khổ.

"Chúng ta sẽ biết rất nhanh liệu Hamas có nghiêm túc hay không thông qua tiến độ các cuộc đàm phán kỹ thuật này về mặt hậu cần", ông Rubio phát biểu trên chương trình "Meet the Press" của NBC News về việc thả con tin khỏi Gaza.

Động thái leo thang của Israel diễn ra khi Ai Cập chuẩn bị tiếp đón các đại biểu từ Hamas, Israel, Mỹ và Qatar để bắt đầu các cuộc đàm phán về việc thực hiện nỗ lực tiên tiến nhất từ ​​trước đến nay nhằm chấm dứt xung đột.

Hôm 3/10, Hamas đã nhận được phản hồi tích cực từ ông Trump khi tuyên bố chấp nhận một số điểm chính trong đề xuất 20 điểm của ông, bao gồm chấm dứt chiến tranh, Israel rút quân, và thả các con tin Israel và người Palestine bị giam giữ.

Tuy nhiên, nhóm này vẫn để lại một số vấn đề để đàm phán thêm tại Ai Cập, cũng như những câu hỏi còn bỏ ngỏ, chẳng hạn như liệu Hamas có sẵn sàng giải giáp vũ khí hay không, một yêu cầu quan trọng từ Israel để chấm dứt chiến tranh.

Các nhà đàm phán Israel sẽ lên đường đến Ai Cập trong tối 5/10 và các cuộc đàm phán về việc thả con tin dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 6/10, một ngày trước lễ kỷ niệm đánh dấu 2 năm chiến sự bùng nổ, một phát ngôn viên của chính phủ Israel cho biết.

Một phái đoàn của Hamas, do lãnh đạo Khalil Al-Hayya, dẫn đầu, cũng dự kiến ​​sẽ đến Cairo vào cuối ngày 5/10 để tham gia bàn đàm phán.