Hamas phản hồi “tối hậu thư” của Tổng thống Donald Trump về hòa bình Gaza

Khói bốc lên ở Gaza (Ảnh: EPA).

Lực lượng Hamas ở Dải Gaza thừa nhận việc trao trả toàn bộ con tin còn sống và thi thể con tin thiệt mạng cho Israel trong vòng 72 giờ theo đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump là “rất khó khăn” và gần như bất khả thi.

Trong các cuộc tham vấn tại Doha trong tuần này, lực lượng Hamas ở Gaza đã thông báo với các bên trung gian rằng họ “cần thêm thời gian để cân nhắc các điều khoản” trong bản đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đáng chú ý, Hamas thừa nhận việc trao trả toàn bộ 48 con tin trong vòng 72 giờ, như văn bản đề ra, là gần như bất khả thi. Hamas đề xuất thực hiện theo từng giai đoạn. Trở ngại lớn nhất nằm ở cường độ chiến sự, khiến tổ chức này khó duy trì liên lạc với các nhóm đang giam giữ con tin. Ngoài ra, Hamas cũng có thể không nắm rõ chính xác vị trí hoặc tình trạng của họ.

Theo ước tính của phía Israel vào cuối tháng 9, Hamas và các đồng minh vẫn còn giữ khoảng 20 con tin sống và thi thể của 28 người khác ở Gaza.

Đại diện Hamas cũng bày tỏ nghi ngại về một số điểm then chốt, bao gồm bảo đảm Israel rút quân khỏi Gaza, chấm dứt xung đột và yêu cầu giải giáp các đơn vị vũ trang Hamas.

Đầu tuần này, Nhà Trắng công bố kế hoạch gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas Gaza. Đề xuất kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trao trả toàn bộ con tin trong 72 giờ và thiết lập một cơ chế quản trị quốc tế lâm thời cho vùng lãnh thổ này. Đề xuất cũng bao gồm quyền tự do đi lại và hồi hương cho cư dân Gaza.

Đổi lại, viện trợ nhân đạo sẽ ồ ạt đổ vào Gaza, còn Israel cam kết không sáp nhập hay kiểm soát vùng đất này.

TASS dẫn nguồn thạo tin cho hay, Hamas dự kiến yêu cầu chỉnh sửa quan trọng trong đề xuất ngừng bắn Gaza của Tổng thống Trump.

Ông Trump đã đặt thời hạn “3-4 ngày” kể từ thứ 30/9 cho Hamas để đưa ra phản hồi với bản kế hoạch hòa bình.

Trong khi một bộ phận trong Hamas tỏ ra sẵn sàng xem xét kế hoạch của ông Trump, số khác lại muốn tiếp tục chiến đấu, cho rằng Israel đang chịu áp lực lớn cả trong và ngoài nước, và cuộc đối đầu lúc này chỉ còn là vấn đề ai sẽ “trụ được lâu hơn”.

Giới phân tích nhận định Hamas đang đứng trước lựa chọn khó khăn. Ông Mkhaimar Abusada, một nhà khoa học chính trị người Gaza đang sống tại Cairo, cho rằng Hamas phải “chọn giữa điều tồi tệ và tồi tệ nhất”.

Trong khi đó, Hugh Lovatt, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, nói rằng việc Hamas chấp nhận vô điều kiện là “rất khó”, bởi văn bản thiếu nhiều chi tiết.

Tuy nhiên, bất kỳ sự chần chừ hoặc phản đối nào cũng có thể khiến Hamas bị gây sức ép hơn nữa.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp nhận đề xuất của ông Trump và cảnh báo nếu Hamas từ chối, Israel sẽ “hoàn tất công việc”.