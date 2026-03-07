Ông Trump cảnh báo “tấn công rất mạnh” Iran bất chấp tín hiệu xuống thang

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Iran đã xin lỗi các nước láng giềng ở Trung Đông, đồng thời hứa rằng sẽ không bắn vào họ nữa”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/3 và cho rằng Tehran đưa ra cam kết này do sức ép từ các cuộc tấn công không ngừng của Mỹ và Israel.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo: "Hôm nay Iran sẽ bị tấn công rất mạnh".

Ông không hé lộ thêm về kế hoạch tấn công. Tuy nhiên, trước đó, một số quan chức Mỹ cũng đã ẩn ý về một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran có thể sắp diễn ra.

Bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết trong một thông điệp ghi hình sẵn và được công bố hôm nay.

Trong những phát biểu được xem là tín hiệu giảm leo thang ở cấp cao nhất từ phía Iran cho đến nay, ông nói rằng Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời Iran gồm 3 thành viên đã phê chuẩn việc chấm dứt các cuộc tấn công vào các nước láng giềng trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những nước đó.

Ông Pezeshkian nói thêm, chính phủ Iran đã gửi lời xin lỗi tới các nước láng giềng vì những cuộc tấn công xảy ra trong vài ngày qua khi Iran nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực để đáp trả làn sóng không kích của Mỹ và Israel.

“Tôi xin lỗi các quốc gia láng giềng đã bị Iran tấn công. Chúng tôi không có ý định tấn công các nước láng giềng. Như tôi đã nhiều lần nói, họ là anh em của chúng tôi", ông phát biểu.

Tuy nhiên, Tổng thống Pezeshkian cũng nhấn mạnh, Iran sẽ “không bao giờ đầu hàng” trong bối cảnh quân đội nước này tiếp tục đối phó các đòn tấn công của Mỹ và Israel.

Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng ra tuyên bố cho biết, Iran “tôn trọng lợi ích và chủ quyền quốc gia của các nước láng giềng” và không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào họ.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Mehr News Agency của Iran đăng tải, cơ quan điều phối hoạt động của quân đội và IRGC cho biết lực lượng vũ trang Iran “tái khẳng định tôn trọng lợi ích và chủ quyền quốc gia của các nước láng giềng và không thực hiện bất kỳ hành động thù địch nào nhằm vào họ.”

Tuy nhiên, tuyên bố cũng nhấn mạnh: “Trong khi tiếp tục các hành động tấn công trước đó, tất cả các căn cứ quân sự và lợi ích thuộc về Mỹ và Israel trên đất liền, trên biển và trong không gian trên khắp khu vực sẽ bị coi là các mục tiêu hàng đầu cho những đòn tấn công mạnh mẽ của lực lượng vũ trang Iran”.