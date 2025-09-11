Qatar cảnh báo đáp trả mạnh mẽ vụ tập kích của Israel

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào ban lãnh đạo Hamas ở Doha, Qatar hôm 9/9 (Ảnh: Reuters).

"Sẽ có màn đáp trả của khu vực. Phản ứng này hiện đang được tham vấn và thảo luận với các đối tác khác trong khu vực", Thủ tướng Qatar Mohammed bin Al Thani nói với truyền thông, đồng thời cho rằng "toàn bộ khu vực vùng Vịnh đang gặp nguy hiểm".

"Chúng tôi hy vọng sẽ có hành động gì đó ý nghĩa nhằm ngăn chặn Israel tiếp tục hành vi bắt nạt này", Thủ tướng Qatar nói.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed cũng cho biết cuộc tấn công của Israel phá hoại “bất kỳ cơ hội hòa bình nào” ở Gaza vì "Israel đã làm mất cơ hội cứu con tin".

"Tôi nghĩ với hành động ngày 9/9, ông Netanyahu đã dập tắt mọi hy vọng giải cứu con tin", Thủ tướng Al-Thani nói, nhắc đến người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu.

Tuyên bố của Thủ tướng Qatar được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Ả Rập đã nhanh chóng đến Doha nhằm bày tỏ sự đoàn kết với quốc gia vùng Vịnh này.

Thủ tướng Qatar Al-Thani phát biểu tại Doha ngày 9/9 (Ảnh: AFP)

Quân đội Israel hôm 9/9 đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào các nhà lãnh đạo Hamas tại Doha khi họ đang họp để thảo luận về đề xuất ngừng bắn mới nhất tại Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Vụ tấn công gây bất ngờ, bởi Qatar, đồng minh của Mỹ, là bên trung gian quan trọng trong nỗ lực hòa đàm giữa Hamas và Israel.

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, nhưng Hamas cho biết ban lãnh đạo của họ vẫn sống sót sau vụ ám sát. Qatar cho biết, 2 nhân viên an ninh của họ đã thiệt mạng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án vụ tấn công của Israel trong một cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. “Những cuộc tấn công này là không thể chấp nhận được. Tôi lên án chúng. Tôi tái khẳng định cam kết của Pháp đối với chủ quyền và an ninh của Qatar”, ông Macron đăng trên X.

Vụ tấn công này là một phần của làn sóng tấn công rộng lớn hơn của Israel vượt ra ngoài biên giới trực tiếp của nước này. Hôm 10/9, Israel không kích vào nhóm Houthi tại Yemen, khiến 35 người thiệt mạng.

Thủ tướng Netanyahu nói gì?

Thủ tướng Israel Netanyahu bác bỏ các chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Ông Netanyahu kêu gọi Qatar trục xuất các thành viên cánh chính trị của Hamas hoặc đưa những người này ra công lý. Thủ tướng Israel cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công Hamas tại Qatar.

Israel đã ám sát nhiều nhà lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu của Hamas trong 2 năm qua, chẳng hạn như nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu Yahya Sinwar; chỉ huy quân sự Mohammed Deif, một trong những người sáng lập Lữ đoàn Qassam vào những năm 1990; và lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh, người đã bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran.

Qatar đã chỉ trích các bình luận của ông Netanyahu là "thiếu thận trọng" liên quan đến việc Qatar tiếp đón ban lãnh đạo Hamas. "Ông Netanyahu hoàn toàn nhận thức được rằng việc tiếp đón ban lãnh đạo Hamas diễn ra trong khuôn khổ các nỗ lực hòa giải của Qatar theo yêu cầu của Mỹ và Israel", Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong một tuyên bố.