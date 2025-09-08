Israel chấp thuận đề xuất ngừng bắn ở Gaza của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 7/4 (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Hungary tại thủ đô Budapest của nước này, Ngoại trưởng Saar cho biết Israel sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận toàn diện chấm dứt chiến tranh, bao gồm việc thả con tin và Hamas hạ vũ khí.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel ra "tối hậu thư" yêu cầu Hamas hạ vũ khí hoặc đối mặt với sự hủy diệt.

Tổng thống Trump cũng đưa ra tối hậu thư cho Hamas, yêu cầu họ chấp nhận thỏa thuận để thả con tin đang bị giam tại Dải Gaza.

"Israel đã đồng ý với các điều khoản của tôi, đã tới lúc Hamas cũng phải chấp nhận. Tôi đã cảnh báo Hamas về hậu quả của việc từ chối thỏa thuận. Đây là tối hậu thư của tôi", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/9 giờ địa phương nhưng không giải thích thêm.

Ông Trump hồi đầu tháng 3 đưa ra tối hậu thư tương tự cho Hamas, trong đó cảnh báo "mọi chuyện sẽ kết thúc" nếu nhóm này không lập tức thả toàn bộ con tin còn lại và bàn giao thi thể những người đã chết.

Những cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tăng cường các cuộc ném bom và hoạt động xung quanh thành phố Gaza, nơi Tel Aviv đã tuyên bố sẽ chiếm giữ nhằm mục đích cuối cùng đánh bại Hamas sau gần 2 năm xung đột tàn khốc.

Trong tuyên bố được đưa ra sau tối hậu thư mới nhất của ông Trump, phe Hamas cho biết sẵn sàng lập tức ngồi vào bàn đàm phán sau khi Mỹ đưa ra một số ý tưởng nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Hồi tháng trước, Hamas cũng đã đồng ý đề xuất ngừng bắn có thời hạn và thả các con tin theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, Israel yêu cầu Hamas lập tức thả toàn bộ con tin, hạ vũ khí, từ bỏ kiểm soát Dải Gaza cùng nhiều điều kiện khác.