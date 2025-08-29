Bộ trưởng Israel dọa sáp nhập Gaza nếu Hamas không đầu hàng

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich (Ảnh: Getty).

Trong cuộc họp báo ở Jerusalem vào ngày 28/8, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã đề xuất kế hoạch "giành chiến thắng ở Gaza vào cuối năm nay".

Theo đề xuất của ông Smotrich, Hamas sẽ nhận được tối hậu thư phải đầu hàng, từ bỏ vũ khí và thả các con tin đang bị giam giữ ở Gaza kể từ sau cuộc tấn công của nhóm chiến binh này vào tháng 10/2023.

Nếu Hamas từ chối, ông Smotrich tuyên bố Israel có thể sáp nhập một phần Dải Gaza mỗi tuần và kéo dài trong 4 tuần, đưa phần lớn Dải Gaza vào sự kiểm soát của Israel.

Theo ông Smotrich, người Palestine trước tiên sẽ được yêu cầu di chuyển về phía nam Gaza, sau đó Israel sẽ khép vòng vây ở phía bắc và miền trung Gaza để loại bỏ bất kỳ chiến binh Hamas nào còn lại ở đây, và kết thúc bằng việc sáp nhập vùng lãnh thổ này.

"Kế hoạch này có thể đạt được trong vòng 3-4 tháng", Bộ trưởng Tài chính Israel cho biết.

Ông Smotrich kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "thông qua toàn bộ kế hoạch này ngay lập tức".

Hamas đã lên án đề xuất này, cho rằng đây là "sự ủng hộ công khai chính sách cưỡng bức di dời và thanh trừng sắc tộc” nhằm vào người dân Palestine.

Tuyên bố của quan chức Israel được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Israel đang tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Gaza - thành phố lớn nhất Dải Gaza - bất chấp mối lo ngại ngày càng tăng về số phận của dân thường Palestine tại đây.

Thành phố Gaza được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả là "thành trì cuối cùng của Hamas". Từ ngày 16/8, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu chuẩn bị cho việc cưỡng chế di dời người Palestine khỏi thành phố Gaza.

Liên hợp quốc đã từng cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu Israel tiến hành kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza.

Các cuộc không kích của Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas đã khiến hầu hết dân số ở Gaza phải di dời, hàng chục nghìn thường dân thiệt mạng và gây ra nạn đói.

Theo cơ quan y tế Gaza, ít nhất 61.944 người Palestine đã thiệt mạng và 155.886 người bị thương do các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 7/10/2023, khi các chiến binh do Hamas lãnh đạo phát động một cuộc tấn công vào Israel.

Cơ quan y tế Gaza hôm 17/8 cho biết nạn đói đang tiếp tục lan rộng. Các bệnh viện báo cáo 7 ca tử vong trong 24 giờ qua, bao gồm 2 trẻ em, do nạn đói và suy dinh dưỡng. Con số này nâng tổng số người chết vì đói lên 258, trong đó có 110 trẻ em.