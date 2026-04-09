3 bản đề xuất 10 điểm khiến lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran gây tranh cãi

“Bản đề xuất 10 điểm đầu tiên là thứ đã được đệ trình mà chúng tôi nghĩ rằng có lẽ do ChatGPT viết, nó được gửi tới Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner rồi ngay lập tức bị bác bỏ”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên.

Ông Vance nói thêm: “Đã có một bản đề xuất 10 điểm thứ hai hợp lý hơn nhiều, dựa trên một số sự trao đổi qua lại giữa chúng tôi, phía Pakistan và phía Iran. Đó chính là bản đề xuất 10 điểm mà Tổng thống Donald Trump đã đề cập trong bài đăng trên Truth Social hôm qua”.

Ông chỉ trích bản đề xuất 10 điểm thứ ba mà ông nói là đã thấy trên mạng xã hội là “thậm chí còn mang tính yêu sách tối đa hơn” cả bản đầu tiên.

“Bản đề xuất ban đầu đó được ai đó ở Iran vu vơ đưa ra”, ông Vance nói, đồng thời chỉ trích giới truyền thông về cách đưa tin về nó.

Bản đề xuất mà ông Vance đề cập đến này dường như là phiên bản thu thập từ các quan chức Iran và được nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Mỹ và Iran ngày 7/4 đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần sau 40 ngày xung đột căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đồng ý coi kế hoạch 10 điểm của mình làm cơ sở cho các đàm phán tiếp theo.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn đang có nguy cơ đổ vỡ liên quan đến tranh cãi về việc Li Băng có bao gồm trong thỏa thuận này hay không.

Iran khẳng định đề xuất 10 điểm của họ bao gồm việc chấm dứt mọi hành động thù địch trên mọi mặt trận, kể cả Li Băng, nơi có lực lượng Hezbollah được Tehran hậu thuẫn.

Trong khi đó, Mỹ và Israel khẳng định thỏa thuận không bao gồm Li Băng. Israel hôm qua tấn công dữ dội vào Li Băng khiến hơn 250 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Phó Tổng thống Mỹ Vance hôm qua đã chỉ trích Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf vì cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Vài giờ trước đó, ông Ghalibaf đã đăng một tuyên bố trên X cáo buộc Mỹ đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 nước khi không ngăn chặn các cuộc không kích vào Li Băng, vi phạm không phận Iran và phủ nhận quyền làm giàu uranium của Iran.

Mặc dù ông Vance thừa nhận “các lệnh ngừng bắn luôn rắc rối”, ông vẫn khẳng định Washington vẫn đang tuân thủ lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán vẫn đang tiến triển.

Ông cũng bác bỏ tuyên bố của Iran rằng Li Băng được bảo vệ bởi lệnh ngừng bắn và việc Iran có thể tiếp tục làm giàu uranium. Ông nhấn mạnh, Mỹ chưa bao giờ đồng ý với điểm về Li Băng và một trong những yêu cầu chính của Tổng thống Donald Trump là Iran phải từ bỏ uranium đã làm giàu.

Mỹ - Iran đàm phán vào ngày 11/4

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Phó Tổng thống JD Vance, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, sẽ lên đường tới Pakistan vào cuối tuần này để đàm phán với phái đoàn Iran.

"Tổng thống đang cử đội ngũ đàm phán do Phó Tổng thống JD Vance, Đặc phái viên Witkoff và ông Kushner dẫn đầu đến Islamabad để hội đàm vào cuối tuần này", bà Karoline Leavitt cho hay.

"Vòng đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra vào sáng 11/4, theo giờ địa phương, và chúng tôi rất mong đợi những cuộc gặp mặt trực tiếp đó”, bà nói thêm

Phó Tổng thống Vance nói, Mỹ có nhiều thứ để đề xuất cho Iran nếu Tehran đàm phán với Washington một cách thiện chí, bao gồm cả các vấn đề phát triển hạt nhân.

"Tổng thống cũng đã nói rằng chúng tôi không muốn Iran làm giàu uranium hướng tới một vũ khí hạt nhân, và chúng tôi muốn Iran từ bỏ nhiên liệu hạt nhân. Đó sẽ là những yêu cầu của chúng tôi trong quá trình đàm phán. Một lần nữa, chúng ta sẽ xem người Iran sẵn sàng từ bỏ những gì. Nếu họ nỗ lực một cách thiện chí để thực sự đưa cho chúng tôi những thứ mà chúng tôi cần nhằm có được một cuộc đàm phán thành công vì an ninh của người dân Mỹ, tôi nghĩ có rất nhiều thứ ở chiều ngược lại," ông lưu ý.

Ông không nêu rõ liệu Mỹ có thể từ bỏ yêu cầu Iran phải hoàn toàn từ bỏ việc làm giàu uranium, ngay cả đối với các mục đích dân sự hay không.

"Nếu họ không đưa cho chúng tôi những gì chúng tôi cần, thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, nhưng tôi lạc quan rằng Iran sẽ sáng suốt và đàm phán với sự thiện chí", ông Vance nói thêm.