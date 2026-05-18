Tổng thống Trump ra “tối hậu thư” mới cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Đối với Iran, thời gian sắp hết, và tốt hơn hết là họ nên hành động. Nhanh lên, nếu không họ sẽ chẳng còn lại gì. Thời gian là vàng bạc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 17/5.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đang ở vị thế mà chúng tôi không mong muốn. Họ sẽ phải đạt được vị thế mà chúng tôi mong muốn, nếu không họ sẽ phải hứng đòn giáng nặng nề, và họ không hề muốn điều đó xảy ra đâu".

Ông Trump cũng chia sẻ với trang tin Axios rằng Iran sẽ bị tấn công "mạnh hơn nhiều so với trước đây" nếu Tehran không đưa ra một đề xuất tốt hơn.

Theo Axios, ông Trump lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu vào ngày 19/5 để thảo luận về các phương án quân sự tiếp theo chống lại Iran. Trước đó, vào ngày 16/5, ông Trump đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên của ông Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio, và Giám đốc CIA John Ratcliffe để thảo luận về vấn đề Iran.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã từ chối phản hồi mới nhất của Iran đối với đề xuất hòa bình của Nhà Trắng. Ông gọi phản hồi đó là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” sau khi Tehran yêu cầu tách biệt các cuộc đàm phán hạt nhân ra khỏi các cuộc đàm phán hòa bình.

Kể từ khi xung đột nổ ra, ông Trump đã nhiều lần thúc giục Tehran từ bỏ chương trình làm giàu hạt nhân. Tuần trước, ông tuyên bố: "Tôi sẽ không kiên nhẫn thêm được nữa. Họ nên đạt thỏa thuận".

Lời đe dọa mới nhất của ông Trump cũng được đưa ra sau khi ông nói với các phóng viên rằng lệnh ngừng bắn với Iran đang “nguy kịch” sau khi được gia hạn vào cuối tháng trước.

Xuyên suốt cuộc xung đột Iran kéo dài hơn 2 tháng, ông Trump tuyên bố cơ sở hạ tầng quân sự của Iran đã bị phá hủy nghiêm trọng, và lập luận rằng Tehran không có lợi thế nào trong các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi thực sự đã có các khuôn khổ của một thỏa thuận; không hạt nhân, họ chuẩn bị trao cho chúng tôi đống tro tàn… và mỗi khi họ định tạo ra một thỏa thuận, thì ngày hôm sau, chuyện lại giống như thể chúng tôi chưa từng có cuộc thảo luận nào và điều đó đã diễn ra khoảng 5 lần rồi”, ông Trump nói.

Tháng trước, ông Trump tuyên bố sẽ không còn cử phái đoàn ra nước ngoài cho các cuộc đàm phán trực tiếp nữa, thay vào đó ông hối thúc các đối tác Iran hãy bay tới Mỹ hoặc thảo luận với các quan chức thông qua điện thoại.

Báo New York Times ngày 15/5 dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Theo nguồn tin, các cố vấn của Tổng thống Donald Trump đã chuẩn bị kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào Iran, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Các lựa chọn mà Tổng thống Trump đang cân nhắc được cho là bao gồm việc chuyển sang các cuộc ném bom mạnh mẽ hơn vào Iran và một chiến dịch trên bộ của lực lượng đặc nhiệm để thu giữ uranium làm giàu từ các cơ sở hạt nhân Iran.