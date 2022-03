IS công bố thủ lĩnh mới sau chiến dịch đột kích tiêu diệt trùm khủng bố hồi tháng 2 (Ảnh: Getty).

Một người phát ngôn của IS ngày 10/3 đã xác nhận cái chết của thủ lĩnh Abu Ibrahim Al-hashemi Al-Quraishi và thông báo thủ lĩnh mới Abu Al-Hassan Al-hashemi Al-Quraishi trên kênh al-Furqan của IS. Tuy nhiên, tên của thủ lĩnh IS mới đã được lan truyền trên mạng xã hội từ tháng trước.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, 45 tuổi, trở thành thủ lĩnh của IS sau khi người tiền nhiệm Abu Bakr al-Baghdadi thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ ở tây bắc Syria năm 2019. Kể từ đó, al-Qurayshi khá kín tiếng, không xuất hiện công khai.

Theo giới chức Mỹ, al-Quraishi đứng đằng sau vụ tấn công người thiểu số Yazidi năm 2014. Al-Quraishi bị Mỹ coi là kẻ khủng bố toàn cầu kể từ năm 2020 với khoản treo thưởng lên tới 10 triệu USD.

Toàn cảnh hiện trường vụ trùm khủng bố IS bị tiêu diệt

Giới chức Mỹ ngày 3/2 thông báo đã tiêu diệt al-Quraishi trong một cuộc đột kích ở Syria. Cuộc đột kích diễn ra tại một khu dân cư ở Atmeh gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Al-Quraishi đã kích hoạt thuốc nổ để tự sát và khiến các thành viên gia đình mình thiệt mạng.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố IS đã được chuẩn bị trong nhiều tháng.