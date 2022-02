IS rục rịch chọn trùm khủng bố mới sau cuộc đột kích của Mỹ

Hiện trường vụ trùm khủng bố IS bỏ mạng trong chiến dịch của đặc nhiệm Mỹ (Ảnh: AFP).

Reuters dẫn lời 2 quan chức an ninh Iraq và 3 chuyên gia cho biết, thủ lĩnh kế tiếp của IS có thể là một nhân vật thân cận với các phần tử khủng bố IS ở Iraq - những kẻ trỗi dậy sau khi Mỹ can thiệp quân sự vào Iraq năm 2003.

Cái chết của al-Quraishi - kẻ cho nổ tung chính mình trong cuộc đột kích của Mỹ hồi tuần trước - được xem là một đòn giáng mạnh vào IS, sau khi cựu thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi cũng bỏ mạng trong một chiến dịch tượng tự của đặc nhiệm Mỹ vào năm 2019.

Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho biết, IS dự kiến sẽ sớm chọn ra nhân vật lãnh đạo kế tiếp trong những tuần tới.

Chuyên gia an ninh Iraq Fadhil Abu Rgheef liệt kê ra danh sách 4 cái tên tiềm năng cho vị trí thủ lĩnh nhóm khủng bố.

"Những kẻ này có thể là Abu Khadija, kẻ từng là lãnh đạo nhóm khủng bố al-Qaeda nhánh Iraq; Abu Muslim, thủ lĩnh khủng bố ở tỉnh Anbar, Iraq; Abu Salih, một kẻ có quan hệ thân cận với 2 trùm IS đã bỏ mạng al-Quraishi và al-Baghdadi. Ngoài ra, còn có Abu Yassir al-Issawi, một kẻ được cho là có giá trị với IS vì sở hữu nhiều kinh nghiệm chiến đấu", ông Rgheef nói.

Trước đó, Issawi bị nghi đã bỏ mạng trong một cuộc không kích tháng 1/2021, nhưng một quan chức Iraq cho rằng, vẫn có khả năng tên này còn sống. "Nếu hắn chưa chết, hắn sẽ là một ứng viên. Hắn có hàng nghìn người ủng hộ", quan chức trên nhận định.

Ngoài ra, quan chức trên cho rằng, IS dường như đang tiến hành một cuộc điều tra diện rộng trong nội bộ để tìm ra những sơ hở về mặt thông tin có thể dẫn tới việc "sào huyệt" của tên al-Quraishi bị lộ cho đặc nhiệm Mỹ. IS được cho sẽ thực hiện xong nhiệm vụ này trước khi chọn hoặc công bố thủ lĩnh mới.

Hassan Hassan, biên tập viên tạp chí New Line, cho rằng thủ lĩnh kế tiếp của IS sẽ là một kẻ thánh chiến cực đoan từng hoạt động Iraq.

IS có tiền thân là nhóm al-Qaeda ở Iraq, một nhánh của al-Qaeda toàn cầu do Osama bin Laden lãnh đạo. Tuy nhiên, IS khác biệt với các nhóm khủng bố cực đoan khác khi chúng tự lập ra cái gọi là Nhà nước Hồi giáo vào năm 2014 và tuyên bố chủ quyền với tất cả các vùng đất và dân tộc Hồi giáo.

Cả al-Quraishi và al-Baghdadi đều từng thành viên của al-Qaeda ở Iraq. Cả 2 tên này đều từng bị Mỹ giam giữ vào những năm 2000. Trong khi đó, 4 ứng viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo mới của IS chưa bao giờ bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Ngoài ra, các quan chức an ninh Iraq nhận định, IS hiện đang chia ra mạng lưới các nhóm hoạt động tản mát để tránh bị thành mục tiêu tấn công. Vì vậy, cái chết của al-Quraishi có thể không ảnh hưởng quá lớn tới hoạt động của nhóm khủng bố.

Thêm vào đó, đường biên giới dài 600 km giữa Syria và Iraq được xem là thách thức với lực lượng chống khủng bố, khi các phần tử cực đoan có thể di chuyển dễ dàng tại đây với hệ thống hầm ngầm.

Chuyên gia Abu Rgheef dự đoán, thủ lĩnh mới của IS có thể sẽ có tư duy quân sự mạnh mẽ hơn al-Quraishi. Các âm mưu tấn công mà IS thực hiện trong tương lai có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của trùm khủng bố mới.