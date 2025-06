Iran xác nhận ngừng bắn, cảnh báo cứng rắn Israel

Tổng tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami theo dõi diễn biến tại Phòng chỉ huy chiến đấu ở Tehran ngày 23/6 (Ảnh: Getty).

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cơ quan an ninh hàng đầu của Iran, ngày 24/6 đã công bố "quyết định quốc gia về việc áp đặt lệnh ngừng bắn đối với đối phương theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Israel) và những bên ủng hộ họ".

Tuy nhiên, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng cảnh báo sẽ hành động nếu Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.

“Quân đội Iran, không tin tưởng vào lời nói của đối thủ khi tay của họ vẫn đặt trên cò súng, sẵn sàng đưa ra phản ứng quyết đoán và răn đe đối với bất kỳ hành động vi phạm nào của đối phương", cơ quan an ninh Iran cảnh báo.

Cơ quan an ninh Iran tuyên bố, Tehran đã đưa ra "phản ứng mang tính răn đe đối với đối phương", bao gồm một cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ của Mỹ tại Qatar vào ngày 23/6 và làn sóng tấn công mới nhất nhằm vào Israel.

"Lòng dũng cảm và sự hy sinh của quân đội Iran đã buộc đối phương phải hối hận và chấp nhận thất bại và đơn phương chấm dứt hành động gây hấn", Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhấn mạnh.

Vài giờ trước đó, Israel cũng chính thức xác nhận đồng ý ngừng bắn.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra thông cáo xác nhận, ông Netanyahu đã họp với nội các, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Giám đốc cơ quan tình báo Mossad để thông báo rằng Israel “đã hoàn thành tất cả các mục tiêu của Chiến dịch sư tử trỗi dậy và còn vượt xa”.

“Israel đã loại bỏ mối đe dọa hiện hữu kép cả về hạt nhân lẫn tên lửa đạn đạo”, thông cáo nêu rõ.

Theo tuyên bố, “IDF đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn không phận Tehran, gây tổn thất nặng nề cho bộ chỉ huy quân sự Iran, và phá hủy hàng chục mục tiêu then chốt của chính phủ Iran”.

“Israel cảm ơn Tổng thống Donald Trump và nước Mỹ vì sự hỗ trợ trong công tác phòng thủ và hợp tác trong việc loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran”, thông cáo cho biết thêm.

Thông cáo xác nhận: “Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong chiến dịch và trong sự phối hợp đầy đủ với Tổng thống Trump, Israel đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn song phương”.

Israel đồng thời nhấn mạnh rằng Israel “sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ vi phạm nào đối với thỏa thuận ngừng bắn”.

Đây là xác nhận chính thức đầu tiên của Israel sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối ngày 23/6 bất ngờ thông báo Israel và Iran đã nhất trí sẽ ngừng bắn toàn diện trong vòng 12 giờ và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Ông Trump hy vọng đây sẽ là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

Ông Trump tuyên bố Israel và Iran đã tiếp cận ông "gần như cùng lúc” và tuyên bố “hòa bình”, đồng thời cho biết Trung Đông và toàn thế giới sẽ là "bên chiến thắng" trong việc chấm dứt giao tranh.

"Lệnh ngừng bắn hiện đã có hiệu lực. Xin đừng vi phạm!”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Israel cho biết họ đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo mới từ Iran, khoảng một giờ sau khi Israel xác nhận đã đồng ý ngừng bắn với Iran.

Xung đột giữa Israel và Iran nổ ra vào ngày 13/6, khi Israel tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và hạt nhân trên khắp Iran, đồng thời thực hiện các vụ sát hại các chỉ huy cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân của Iran.

Vào ngày 22/6, Mỹ thực hiện chiến dịch không kích “Búa đêm” chưa từng có vào Iran. Các máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran, bao gồm các cơ sở làm giàu uranium ở Natanz và Fordow. Tổng thống Donald Trump tuyên bố 3 cơ sở hạt nhân Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Ngày 23/6, Iran đã phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar và Iraq.