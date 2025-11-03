Iran tuyên bố xây lại các cơ sở hạt nhân kiên cố hơn

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thăm Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran tại Tehran (Ảnh: Reuters).

Nhà lãnh đạo Iran đồng thời khẳng định nước này không có mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng ông có thể chỉ thị tiến hành các cuộc tập kích mới nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran cố gắng khôi phục các cơ sở mà Mỹ đã ném bom hồi tháng 6.

Ông Pezeshkian đưa ra tuyên bố này trong chuyến thăm Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, nơi ông gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của ngành hạt nhân nước này.

“Việc phá hủy các tòa nhà và nhà máy sẽ không gây vấn đề gì cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tái xây dựng và còn mạnh mẽ hơn trước”, Tổng thống Iran nói với truyền thông nhà nước.

Vào tháng 6, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran mà Washington cho rằng là một phần của chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn mang mục đích dân sự.

“Chương trình đó hoàn toàn nhằm giải quyết các vấn đề của người dân, phục vụ cho y học, cho sức khỏe của nhân dân", ông Pezeshkian nói khi đề cập đến các hoạt động hạt nhân của Iran.

Mặt khác, Phó Tổng thống kiêm người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami cho biết nước này sẽ bắt đầu xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Golestan ở phía bắc, khu vực giáp biển Caspi.

“Nhờ những nỗ lực to lớn, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trên bờ biển thuộc tỉnh Golestan”, ông Eslami cho biết.

Theo ông Eslami, Iran có kế hoạch xây dựng thêm một số nhà máy điện hạt nhân khác nhằm tăng công suất phát điện lên 20.000MW, mục tiêu do lãnh đạo tối cao của nước này đặt ra.

“Theo kế hoạch, các nhà máy điện hạt nhân sẽ được xây dựng tại nhiều khu vực khác nhau trên cả nước để đảm bảo sản xuất điện hạt nhân ổn định và sạch, đáp ứng nhu cầu năng lượng", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Iran dự kiến hoàn thành việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Khuzestan.

Vào tháng 12/2024, chính quyền tỉnh Golestan đã đề nghị AEOI xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trong tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng của địa phương.