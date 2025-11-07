Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Xinhua).

"Thành thật mà nói, Iran đã yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Nước này đang chịu các lệnh trừng phạt rất nặng nề của Mỹ, và điều đó khiến mọi việc trở nên rất khó khăn", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong bữa tối với nhà lãnh đạo các quốc gia Trung Á ngày 6/11.

"Tôi sẵn sàng lắng nghe điều đó, và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ, từ lâu đã cáo buộc Iran tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.

Tehran phải chịu nhiều đòn trừng phạt mạnh mẽ của Liên hợp quốc và các nước trong nhiều năm qua, đặc biệt là sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Tehran vào năm 2018 và áp đặt lại các biện pháp trừng phạt cứng rắn.

Hồi giữa tháng 6, Israel phát động một chiến dịch ném bom chưa từng có tiền lệ nhằm vào Iran, châm ngòi cho một cuộc xung đột mà Washington đã tham gia trong thời gian ngắn với các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran với Israel, dẫn đến phản ứng đáp trả của Iran bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), đã làm chệch hướng các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington, vốn bắt đầu vào tháng 4.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ đã xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran, nhưng mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng.

Phía Iran chưa đưa ra đánh giá chính thức về mức độ thiệt hại nhưng khẳng định chương trình hạt nhân của họ “vẫn khả thi” nhờ nền tảng khoa học được tích lũy trong nhiều năm. Tình trạng của kho uranium làm giàu cao của Iran đến nay vẫn chưa được công bố.

Oman, quốc gia tổ chức một số vòng đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran trong năm nay, đã kêu gọi cả hai bên quay trở lại đàm phán. Các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận mới nhằm hạn chế các hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt.