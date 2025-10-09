Iran bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa

Tên lửa đạn đạo thế hệ mới Qassem của Iran (Ảnh: IRIB).

Ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, hôm 8/10 nói: “Iran đã phát triển và sẽ tiếp tục phát triển chương trình tên lửa của mình tới bất cứ mức độ nào mà họ thấy cần thiết”.

Theo ông Ardestani, trước đây Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei từng đặt giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức 2.200km, nhưng giờ đây Iran đã gỡ bỏ mọi giới hạn như vậy. Ông nhấn mạnh, Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào về tầm bắn tên lửa, coi đây là “yếu tố quan trọng nhất trong sức mạnh quân sự” của nước này.

Phát biểu của ông Bakhshayesh được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Israel không trung thực khi bàn về tham vọng phát triển tên lửa liên lục địa của Tehran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng nói Iran đang phát triển tên lửa tầm bắn 8.000km, có thể vươn tới các thành phố lớn của Mỹ như New York, Boston, Washington và Miami.

Tháng trước, người đứng đầu an ninh Tehran Ali Larijani cho biết Mỹ đã nêu ý tưởng hạn chế tầm bắn tên lửa của Iran.

Tuy nhiên, ông Ahmadreza Pourkhaghan, một quan chức cấp cao của Iran, nhấn mạnh, Mỹ mong muốn hạ tầm bắn tên lửa Iran xuống dưới 500km. Ông tuyên bố, Iran sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân nhưng sẽ không có bất kỳ cuộc thương lượng nào về tên lửa.