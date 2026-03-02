Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

(Dân trí) - Iran bác tin một nhân vật quyền lực ở nước này đã tìm cách tiếp cận để nối lại đàm phán với Washington sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Minh Phương
Theo Aljazeera
