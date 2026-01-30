Iran cảnh báo giáng trả ngay lập tức, tàu sân bay Mỹ có thể là mục tiêu

Tàu USS Abraham Lincoln di chuyển trên Thái Bình Dương vào năm 2022 (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Phát biểu trên đài truyền hình Iran hôm 29/1, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn Lục quân Iran, cảnh báo rằng nếu Mỹ có “hành động thiếu khôn ngoan và tính toán sai lầm một lần nữa”, họ sẽ nhận được đòn đáp trả “ngay lập tức”.

Ông Akraminian cho biết các chính sách của Mỹ trong khu vực đã đi theo một “đường hướng rõ ràng” trong nhiều thập niên, lưu ý rằng Washington đã theo đuổi “các biện pháp trừng phạt, gây hấn văn hóa và gây áp lực tối đa chống lại Iran”.

Đề cập đến cuộc chiến 12 ngày với Israel vào tháng 6 năm ngoái, người phát ngôn Lục quân Iran cho biết Mỹ đã “đánh giá sai về khả năng của Iran”.

“Không những không có sự hỗn loạn và bất ổn nào xảy ra, mà sự đoàn kết và gắn kết quốc gia còn mạnh mẽ hơn trước, và Mỹ đã phải đón nhận phản ứng đó”, ông nói.

Ông Akraminian nhấn mạnh rằng trong trường hợp Iran bị tấn công lần nữa, lực lượng vũ trang nước này sẽ “đáp trả ngay lập tức và kịp thời”, đồng thời cho biết cuộc chiến tháng 6/2025 đã chứng minh rằng “việc cho đối thủ thời gian là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

“Phải đáp trả đối thủ ngay lập tức. Điều này đã được truyền đạt đến lực lượng vũ trang thông qua các chỉ thị chính thức để bất kỳ hành động gây hấn nào cũng phải được đáp trả mà không chậm trễ”, ông tuyên bố.

Về biện pháp đáp trả một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran, ông Akraminian nói rằng các kế hoạch cần thiết đã được lập ra và các mệnh lệnh cần thiết đã được ban hành, nhấn mạnh rằng Iran sẽ có “các phản ứng thích đáng và tương xứng với các kịch bản khác nhau”.

“Chúng tôi chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản chiến tranh, và nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an ninh và tăng cường khả năng răn đe. Tuy nhiên, không thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra”, ông nói thêm.

Ông cáo buộc Mỹ đang sử dụng chiến lược “ngoại giao bằng vũ lực”.

“Mỹ đang cố gắng ép buộc chúng tôi nhượng bộ, và những yêu cầu của họ không có điểm dừng. Họ muốn Iran ngừng làm giàu uranium và hạn chế khả năng tên lửa của chúng tôi”, người phát ngôn Lục quân Iran cho biết.

Ông cảnh báo các căn cứ Mỹ trong khu vực có thể bị nhắm mục tiêu bằng vũ khí hạng trung, máy bay không người lái và tên lửa, đồng thời cho biết phạm vi của bất kỳ cuộc xung đột nào cũng sẽ rộng lớn và toàn bộ khu vực sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa và máy bay không người lái Iran.

Theo ông Akraminia, “mức độ sẵn sàng” của Iran hiện nay “cao hơn nhiều so với trước đây” và những kinh nghiệm từ cuộc chiến năm ngoái đang được áp dụng.

Ông xác nhận các hệ thống phòng không bị hư hại của Iran đã được khôi phục hoặc thay thế, các hệ thống mới được triển khai để tăng cường khả năng phòng thủ. Ngoài ra, các biện pháp mới được thực hiện trong lực lượng không quân, trong khi lực lượng lục quân, hải quân và không quân đang ở “mức độ sẵn sàng cao”.

Về sự hiện diện của hạm đội Mỹ, ông Akraminia cho rằng tàu chiến là một yếu tố quan trọng trong chiến tranh hiện đại, nhưng sức mạnh quân sự không chỉ giới hạn ở các nhóm hải quân Mỹ.

“Những tàu sân bay này dễ bị tổn thương trước khả năng tên lửa và tên lửa siêu vượt âm Iran”, quan chức Iran nhấn mạnh.

Một quan chức Mỹ ngày 28/1 cho biết tổng số tàu chiến Mỹ tại Trung Đông hiện là 10 chiếc, gần tương đương với lực lượng được điều tới Caribe trước chiến dịch gây chấn động của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng.

CBS dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên ngày 29/1 cho biết, tàu khu trục Hải quân Mỹ mang tên USS Delbert D. Black đã đi vào Trung Đông trong vòng 48 giờ qua. Động thái này nâng tổng số tàu khu trục ở khu vực lên 6 chiếc, cùng với một tàu sân bay và 3 tàu tác chiến ven bờ khác.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố một “hạm đội khổng lồ” của Mỹ đang hướng về phía Iran, trong đó có nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln.