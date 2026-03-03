Iran tấn công 500 vị trí quân sự của Mỹ và Israel

Tóm tắt sự kiện:

- Cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đã bước sang ngày thứ 4 và chưa có dấu hiệu lắng xuống.

- Iran tuyên bố sẵn sàng cho cuộc chiến trường kỳ. Iran tiếp tục tập kích các căn cứ quân sự và các mục tiêu khác có liên quan đến Israel và Mỹ ở khu vực Trung Đông.

- Israel tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran. Qatar hạ máy bay chiến đấu Iran.

- Mỹ không loại trừ khả năng điều bộ binh tới Iran, nhưng khẳng định sẽ “không sa lầy”.

- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chưa dốc toàn lực tấn công Iran và “đợt sóng lớn” thực sự sắp giáng xuống.

Số liệu thương vong:

Iran: 555 thiệt mạng; Mỹ: 6 quân nhân thiệt mạng (đóng tại Kuwait); Israel: ít nhất 10 người thiệt mạng; Li Băng: ít nhất 31 người thiệt mạng; Iraq: 4 người thiệt mạng; UAE: ít nhất 3 người thiệt mạng; Bahrain: ít nhất 1 người thiệt mạng; Oman: ít nhất 1 người thiệt mạng; Kuwait: ít nhất 1 người thiệt mạng.