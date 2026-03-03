Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
Thế giới
Dòng sự kiện : Mỹ, Israel không kích Iran Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine Trùm ma túy El Mencho bị tiêu diệt
Iran tấn công 500 vị trí quân sự của Mỹ và Israel

Iran tấn công 500 vị trí quân sự của Mỹ và Israel

(Dân trí) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công 60 “mục tiêu chiến lược” và 500 địa điểm quân sự của Mỹ và Israel để đáp trả cuộc không kích Iran vào ngày 28/2.

Thành Đạt
Thành Đạt

Tóm tắt sự kiện:

- Cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đã bước sang ngày thứ 4 và chưa có dấu hiệu lắng xuống.

- Iran tuyên bố sẵn sàng cho cuộc chiến trường kỳ. Iran tiếp tục tập kích các căn cứ quân sự và các mục tiêu khác có liên quan đến Israel và Mỹ ở khu vực Trung Đông.

- Israel tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran. Qatar hạ máy bay chiến đấu Iran.

- Mỹ không loại trừ khả năng điều bộ binh tới Iran, nhưng khẳng định sẽ “không sa lầy”.

- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chưa dốc toàn lực tấn công Iran và “đợt sóng lớn” thực sự sắp giáng xuống.

Số liệu thương vong:

Iran: 555 thiệt mạng; Mỹ: 6 quân nhân thiệt mạng (đóng tại Kuwait); Israel: ít nhất 10 người thiệt mạng; Li Băng: ít nhất 31 người thiệt mạng; Iraq: 4 người thiệt mạng; UAE: ít nhất 3 người thiệt mạng; Bahrain: ít nhất 1 người thiệt mạng; Oman: ít nhất 1 người thiệt mạng; Kuwait: ít nhất 1 người thiệt mạng.

Theo Guardian, RT