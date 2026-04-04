Iran nói đã phá hủy lá chắn Patriot, "hỏa thần" HIMARS của Mỹ

Iran tuyên bố thực hiện vụ tập kích thứ 95 trả đũa Mỹ - Israel (Ảnh: PressTV).

Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ ở phía bắc Bahrain, cùng nhiều mục tiêu trọng yếu khác trên khắp khu vực, trong khuôn khổ làn sóng phản công thứ 95.

Trong tuyên bố công bố hôm 4/4, bộ phận quan hệ công chúng của IRGC cho biết: “Một chiến dịch toàn diện, đa hướng đã được triển khai vào sáng nay".

Các đòn phản công, được thực hiện trong khuôn khổ Chiến dịch Lời hứa Chân thật 4, đã sử dụng các loại tên lửa tiên tiến của IRGC, bao gồm Haj Qasem, Kheibar Shekan và Qadr.

Theo IRGC, các bệ phóng rocket HIMARS của Mỹ tại Kuwait, cùng với một hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ ở phía bắc Bahrain, nằm trong số “những mục tiêu chủ chốt đã bị phá hủy trong chiến dịch".

Lực lượng này cũng cho biết đã tấn công các đơn vị bệ phóng HIMARS của Mỹ, một trung tâm chỉ huy và cơ sở huấn luyện dành cho các sĩ quan và giảng viên quân sự cấp cao của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Theo tuyên bố, các cơ sở của tập đoàn công nghệ Mỹ Oracle tại UAE cũng nằm trong danh sách mục tiêu bị tấn công.

Trong một đòn tấn công phối hợp trên biển, IRGC cho hay tàu MSC Ishika, một tàu thương mại có liên quan tới Israel, đã bị tấn công tại cảng Khalifa Bin Salman ở Bahrain.

Trong quá trình chiến dịch, nhiều địa điểm trên các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát cũng bị tấn công bằng “các đòn đánh mạnh, sử dụng tên lửa Qadr mang nhiều đầu đạn”, theo tuyên bố.

Mỹ và Israel chưa bình luận về tuyên bố của Iran.

IRGC đã phát động chiến dịch phản công ngay sau khi Mỹ và Israel mở cuộc chiến chống lại Iran vào ngày 28/2. Sau hơn một tháng, Iran tuyên bố đã gây thiệt hại với nhiều khí tài Mỹ.

Đáng chú ý trong số đó là thiệt hại đối với máy bay chỉ huy - kiểm soát cảnh báo sớm E-3 Sentry AWACS tại căn cứ không quân Prince Sultan tại Ả rập Xê út.

Các cuộc tấn công trả đũa cũng đã làm hư hại hoặc phá hủy các hệ thống radar, một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và UAV Reaper trong các đòn đánh vào các căn cứ Mỹ tại Ả rập Xê út, UAE, Bahrain, Jordan và Kuwait.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công nhiều lần nhằm vào nhà máy điện hạt nhân của nước này có thể dẫn đến một thảm họa phóng xạ nghiêm trọng trong khu vực.

Trong một bài đăng hôm 4/4 trên tài khoản X, ông Araghchi cho biết cuộc tấn công mới nhất diễn ra vào cùng ngày nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nằm trên bờ Vịnh Ba Tư ở tây nam Iran, có thể gây ra bụi phóng xạ đe dọa trên toàn khu vực. Ông cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau 4 vụ tấn công nhằm vào Bushehr trong thời gian qua.

Vụ tấn công ngày hôm nay đã khiến 1 người thiệt mạng, theo hãng thông tấn Iran IRNA.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết không ghi nhận sự gia tăng mức phóng xạ sau vụ tấn công ngày 4/4. Tổng giám đốc cơ quan này, Rafael Grossi, đã kêu gọi “kiềm chế quân sự tối đa để tránh nguy cơ xảy ra một tai nạn hạt nhân”.

Mặt khác, tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom đã sơ tán thêm 198 nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân Bushehr vào hôm nay. Rosatom đã tiến hành sơ tán nhân sự khỏi nhà máy này kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Nhà máy Bushehr, nằm cách Tehran khoảng 1.200km về phía nam, được xây dựng với sự hỗ trợ của Nga và đi vào hoạt động năm 2011. Nhà máy có công suất khoảng 1.000 megawatt.