Tổng thống Trump gửi thông điệp cứng rắn tới Iran khi đàm phán đổ vỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 cho biết ông không lo ngại về việc Iran có quay lại bàn đàm phán sau cuộc đàm phán thất bại ở Pakistan vào cuối tuần qua hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng sau chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

“Tôi không quan tâm việc họ (Iran) có quay lại đàm phán hay không. Nếu họ không quay lại, tôi thấy vẫn ổn”, ông Trump nói với các phóng viên tại Căn cứ Liên hợp Andrews, trả lời câu hỏi khi nào Tehran sẽ đồng ý nối lại đàm phán với Washington để giải quyết xung đột quân sự.

Ông Trump nhắc lại một lần nữa tuyên bố rằng năng lực quân sự, công nghiệp của Iran đã bị phá hủy.

Tổng thống cũng cho rằng Mỹ đã thể hiện sự kiềm chế khi không phá hủy quá nhiều cơ sở hạ tầng tại Iran.

“Chúng tôi chưa phá hủy quá nhiều cây cầu”, ông nói, khẳng định Washington đã thể hiện sự kiềm chế cho đến nay.

Ông Trump cáo buộc Tehran không giữ cam kết về việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận tải dầu mỏ toàn cầu.

“Họ hứa rằng sẽ mở lại eo biển Hormuz. Nhưng họ không làm vậy. Họ đã nói dối”, ông nói.

Chủ nhân Nhà Trắng xác nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran vẫn “được duy trì tốt” dù các cuộc đàm phán ở Pakistan không đạt được thỏa thuận như kỳ vọng.

“Tôi cho rằng thỏa thuận đang được duy trì tốt. Quân đội của họ đã bị phá hủy. Toàn bộ hải quân của họ bị đánh chìm”, ông Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ ở eo biển Hormuz, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 13/4, là bước tiếp theo trong nỗ lực của Washington nhằm cắt đứt nguồn cung dầu của Iran.

“Vào lúc 10h sáng mai, lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực. Các quốc gia khác đang nỗ lực để Iran không thể bán dầu. Và điều đó sẽ rất hiệu quả”, ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ cảnh báo phá hủy hạ tầng Iran

Tổng thống Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran sau khi các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận.

"Về cơ bản, chúng ta đã phá hủy toàn bộ đất nước của họ. Thứ duy nhất thực sự còn lại là nguồn nước của họ, và nếu tấn công vào đó sẽ gây ra hậu quả rất tàn khốc”, Tổng thống Mỹ nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News ngày 12/4.

Ông Trump dự đoán Iran sẽ quay trở lại bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo ông có thể phá hủy Iran “trong một ngày”. Ông cũng cảnh báo phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran nếu không đạt được thỏa thuận.

“Tôi có thể phá hủy Iran trong một ngày. Trong một giờ, tôi có thể phá hủy toàn bộ nguồn năng lượng của họ, mọi thứ, tất cả các nhà máy, các nhà máy phát điện của họ, đó là một vấn đề lớn. Tôi không muốn phải làm điều đó, bởi vì nếu tôi làm vậy, sẽ mất 10 năm để xây dựng lại, họ sẽ không bao giờ có thể xây dựng lại được. Và một thứ khác mà tôi có thể phá hủy là các cây cầu”, ông Trump tuyên bố.

Khi các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran đang diễn ra tại Pakistan, Tổng thống Trump đã tuyên bố việc đạt được thỏa thuận với Iran không quan trọng đối với ông.

“Bất kể điều gì xảy ra, chúng ta đều thắng”, ông Trump nói khi rời Nhà Trắng đến Florida, sau đó nói thêm: “Việc có đạt được thỏa thuận hay không, đối với tôi không có gì khác biệt”.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 12/4, Tổng thống Trump mô tả các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran ở Pakistan “rất thân thiện”, đồng thời cho biết Mỹ đã đạt được “hầu như mọi điểm cần thiết” trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông thừa nhận các cuộc đàm phán cuối cùng vẫn thất bại khi Mỹ và Iran không thể thống nhất về vấn đề "quan trọng nhất" - chương trình hạt nhân của Iran.

“Chúng tôi đã đạt được hầu hết mọi điểm cần thiết, ngoại trừ việc họ từ chối từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình. Thẳng thắn mà nói, đối với tôi, đó là điểm quan trọng nhất”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Sau khi đàm phán thất bại, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ ngay lập tức phong tỏa eo biển Hormuz. Ông cảnh báo “bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng ta hoặc vào các tàu thuyền hòa bình, đều sẽ bị hủy diệt”.

Iran không lo ngại cảnh báo của Tổng thống Mỹ

Một cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran cho biết Mỹ chắc chắn sẽ thất bại trong bất kỳ cuộc phong tỏa hải quân nào sau cảnh báo của Tổng thống Trump về việc phong tỏa eo biển Hormuz.

“Mỹ, cũng giống như việc họ đã chịu thất bại lịch sử trước Iran trong nỗ lực mở cửa eo biển Hormuz, chắc chắn sẽ thất bại trong bất kỳ cuộc phong tỏa hải quân nào”, ông Mohsen Rezaee, cựu tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và hiện là cố vấn của tân Lãnh tụ Tối cao Iran, cho biết.

Ông Rezaee nói thêm rằng lực lượng vũ trang Iran “sẽ không cho phép động thái như vậy của Mỹ” và quân đội Iran có “năng lực chưa được khai thác đáng kể” để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.

“Iran không phải là nơi có thể bị kiềm chế bằng những dòng tweet và kế hoạch phong tỏa tưởng tượng”, ông nói thêm.