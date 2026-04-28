Đại sứ Nga gợi ý để Mỹ đạt thỏa thuận với Iran

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov, ngày 27/4 đã đăng tải trên tài khoản X rằng Mỹ “đã không ngờ rằng Iran lại là những nhà đàm phán cứng rắn đến vậy”.

“Mỹ cần xem xét lại một số yếu tố trong lập trường của mình, đặc biệt là về các vấn đề hạt nhân để đưa chúng phù hợp với Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT)”, Đại sứ Mikhail Ulyanov cho biết.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng việc xem xét lại các lập trường hạt nhân của Washington “sẽ mở ra cánh cửa cho một thỏa thuận hòa bình” với Tehran.

Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến nhắm vào Iran vào ngày 28/2. Đến ngày 8/4, sau 40 ngày chiến sự, Mỹ và Iran đạt được một lệnh ngừng bắn 2 tuần do Pakistan làm trung gian. Hai bên đã tổ chức một vòng thảo luận căng thẳng tại Islamabad vào ngày 11/4 nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài, nhưng tiến trình này đã kết thúc sau 21 giờ mà không có đột phá nào. Phía Iran dẫn chứng những đề nghị mà họ cho là “thái quá” của Washington.

Kể từ đó, Iran đã từ chối tham gia lại các cuộc đàm phán chừng nào Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa bất hợp pháp đối với các tàu bè và cảng biển của Iran, đồng thời tuyên bố sẽ không mở cửa eo biển Hormuz khi lệnh phong tỏa này vẫn còn hiệu lực.