Iran gia cố khu phức hợp ngầm gần cơ sở hạt nhân (Ảnh: Thairh).

Viện Khoa học và An ninh Quốc tế ngày 12/2 công bố báo cáo phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, cho thấy Iran đang củng cố một căn cứ ngầm gần một trong những nhà máy hạt nhân của nước này trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng.

Báo cáo cho biết các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 10/2 cho thấy lối vào một đường hầm tại núi Kolang Gaz La đang được gia cố về mặt kết cấu. Các chuyên gia đánh giá địa điểm này có thể được thiết kế để bảo vệ các hoạt động làm giàu uranium hoặc các thiết bị quan trọng liên quan.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy có vẻ như bê tông mới đã được đổ tại lối vào của một trong các đường hầm ở khu phức hợp. Các nhà phân tích nhận định xe bơm bê tông đã được sử dụng tại khu vực này.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ chính xác mục đích của Iran và chưa có xác nhận liệu cơ sở này đã đi vào hoạt động hay chưa.

Iran từ lâu khẳng định chương trình hạt nhân của mình mang tính hòa bình và bác bỏ các cáo buộc phát triển vũ khí hạt nhân.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa quan chức Iran và Mỹ vẫn đang tiếp diễn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ có thêm hành động quân sự nếu Iran từ chối đồng ý một thỏa thuận hạt nhân mới.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Tổng thống Trump đã ra lệnh không kích 3 cơ sở hạt nhân ngầm trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày. Ông Trump khẳng định các cuộc không kích đã phá hủy năng lực làm giàu uranium của Iran, nhưng các quan chức Iran được cho là đang cân nhắc thiết lập một địa điểm mới.