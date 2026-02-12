Mỹ đưa thêm lực lượng áp sát Iran, Tổng thống Trump gửi thông điệp cứng rắn

Mỹ đã triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới gần Iran giữa lúc căng thẳng (Ảnh: Getty).

"Tổng thống (Mỹ Donald) Trump và Bộ trưởng (Chiến tranh Pete) Hegseth đang điều chuyển các khí tài quân sự về phía Iran, và họ sẽ phải đưa ra một số quyết định", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với kênh Fox News hôm 11/2.

Theo Bộ trưởng Tài chính Bessent, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ "có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn nhiều từ phía Iran ở thời điểm hiện tại", sau cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, "điều này còn tùy thuộc vào phía Iran".

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11/2, Tổng thống Trump gửi thông điệp tới Iran rằng các cuộc đàm phán nên tiếp tục.

"Tôi vừa kết thúc cuộc gặp với Thủ tướng Israel Netanyahu và một số đại diện của ông ấy. Không có gì đạt được ngoài việc tôi nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Iran cần tiếp tục để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không. Nếu có thể, tôi đã nói với Thủ tướng (Israel) rằng đó sẽ là lựa chọn ưu tiên. Nếu không thể, chúng ta sẽ phải chờ xem kết quả ra sao”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Lần trước Iran đã quyết định rằng họ sẽ tốt hơn nếu không đạt được thỏa thuận, và họ đã phải hứng chịu "Búa Đêm" - điều đó đã không có lợi cho họ. Hy vọng lần này họ sẽ lý trí và có trách nhiệm hơn", Tổng thống Trump cảnh báo, đề cập đến chiến dịch quân sự "Búa Đêm" mà Mỹ đã thực hiện nhằm vào Iran năm ngoái.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang gần đây khi Washington liên tục dọa hành động quân sự nếu Tehran không ngừng trấn áp biểu tình và đồng ý ngồi vào bàn đàm phán về chương trình hạt nhân, tên lửa của nước này.

Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo hành động quân sự với Iran nếu không đạt được thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa cũng như đến các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Tehran trong khu vực.

Ông Trump đang cân nhắc điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới vùng biển xung quanh Iran nếu Tehran từ chối hợp tác trong vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ vào tuần tới.

Báo Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin ngày 10/2 cho biết, Mỹ muốn tìm cách thúc đẩy Iran đạt được một thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này. Một trong những phương án mà chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc là tịch thu thêm các tàu chở dầu của Iran nhằm gia tăng sức ép.

Ông Ali Shamkhani, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran, ngày 11/2 tuyên bố năng lực tên lửa của Iran là "lằn ranh đỏ" và không phải là vấn đề được đưa ra đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng loại trừ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo hay các liên minh khu vực của nước này, cho rằng những vấn đề này không liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Ông nhấn mạnh chương trình làm giàu uranium của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình và bắt nguồn từ quyền chủ quyền của đất nước.

Ông khẳng định Iran sẵn sàng đưa ra những đảm bảo rằng nước này sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân, gọi những đảm bảo như vậy là "có thể thực hiện được và đạt được" nếu cả hai bên đều có thiện chí.

Ông Araghchi cũng tuyên bố Iran sẵn sàng đối đầu nếu con đường ngoại giao thất bại, đồng thời cho biết khả năng quân sự của Iran đã được cải thiện cả về “số lượng và chất lượng” kể từ sau vụ ném bom của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran năm ngoái.

Ngoại trưởng Araghchi cảnh báo nếu Iran bị tấn công một lần nữa, nước này sẽ tấn công các tài sản và căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.