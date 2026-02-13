Tổng thống Trump ra tối hậu thư, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu một ngày sau khi tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng đạt được kết quả “trong tháng tới” từ các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.

“Chúng ta phải đạt được thỏa thuận, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng chúng ta phải đạt được thỏa thuận”, ông Trump nói với các phóng viên.

“Điều này sẽ gây tổn thất rất lớn cho Iran nếu họ không đạt được thỏa thuận”, ông Trump cảnh báo.

Ông Trump - nhà lãnh đạo đang cân nhắc việc điều tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông để gây áp lực lên Iran - đã nhắc lại các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Tehran trong cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 7/2025.

“Chúng ta sẽ xem liệu có thể đạt được thỏa thuận với họ hay không, và nếu không thể, chúng ta sẽ phải chuyển sang giai đoạn hai. Giai đoạn hai sẽ rất khó khăn đối với họ”, ông Trump tiếp tục cảnh báo.

Thủ tướng Netanyahu đã đến Washington để thúc đẩy Tổng thống Trump có lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, đặc biệt là việc đưa kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Tehran vào chương trình đàm phán.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Israel và Mỹ dường như vẫn bất đồng. Tổng thống Trump tuyên bố sau cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 11/2 rằng ông đã nhấn mạnh các cuộc đàm phán nên tiếp tục.

Tổng thống Trump gần đây liên tục đưa ra những lời đe dọa cứng rắn đối với Tehran, đặc biệt sau các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran.

Ông Trump tuyên bố một "hạm đội lớn" của Mỹ đang hướng về vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang quân sự.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln được cho là đã có mặt tại Trung Đông, kèm theo đó là các tàu khu trục lớp Arleigh Burke được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng tấn công sâu vào Iran.

Tổng thống Mỹ hôm 11/2 cảnh báo, nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ điều thêm biên đội tác chiến tàu sân bay thứ hai đến sát Iran và sẵn sàng hành động quân sự.

Tuần trước, Mỹ và Iran đã đàm phán ở Oman trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng hải quân ở khu vực nhằm gia tăng sức ép.

Iran đến nay vẫn khẳng định chỉ sẵn sàng đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ lâu nay muốn mở rộng các cuộc đàm phán về năng lực hạt nhân của Iran sang chương trình tên lửa của nước này.

Báo Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin ngày 10/2 cho biết, Mỹ muốn tìm cách thúc đẩy Iran đạt được một thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này. Một trong những phương án mà chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc là tịch thu thêm các tàu chở dầu của Iran nhằm gia tăng sức ép.

Ông Ali Shamkhani, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran, tuyên bố năng lực tên lửa của Iran là "lằn ranh đỏ" và không phải là vấn đề được đưa ra đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng loại trừ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo hay các liên minh khu vực của nước này, cho rằng những vấn đề này không liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Ông nhấn mạnh chương trình làm giàu uranium của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình và bắt nguồn từ quyền chủ quyền của đất nước.

Ông khẳng định Iran sẵn sàng đưa ra những đảm bảo rằng nước này sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân, gọi những đảm bảo như vậy là "có thể thực hiện được và đạt được" nếu cả hai bên đều có thiện chí.

Ông Araghchi cũng tuyên bố Iran sẵn sàng đối đầu nếu con đường ngoại giao thất bại, đồng thời cho biết khả năng quân sự của Iran đã được cải thiện cả về “số lượng và chất lượng” kể từ sau vụ ném bom của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran năm ngoái.

Ngoại trưởng Araghchi cảnh báo nếu Iran bị tấn công một lần nữa, nước này sẽ tấn công các khí tài và căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.