Iran dọa thiêu rụi hạ tầng dầu khí trong khu vực

Bể chứa dầu ở Bahrain trúng hỏa lực Iran hôm 12/3 (Ảnh: AFP).

“Chúng tôi cảnh báo các bên gây hấn và tất cả các đồng minh của họ rằng chỉ cần một cuộc tấn công dù nhỏ nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng của Iran cũng sẽ kéo theo phản ứng nghiền nát và tàn khốc của chúng tôi”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12/3 tuyên bố.

“Trong trường hợp xảy ra hành động gây hấn như vậy, toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực mà Mỹ và các đồng minh phương Tây của họ có lợi ích liên quan sẽ bị thiêu rụi và phá hủy”, tuyên bố nói thêm.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran đang gia tăng nhắm mục tiêu vào các tàu chở hàng quốc tế ở eo biển Hormuz bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến hoạt động thương mại năng lượng toàn cầu bị gián đoạn.

Hôm 11/3, 2 tàu chở nhiên liệu bốc cháy trong vùng biển Iraq sau khi bị các xuồng chứa chất nổ của Iran tấn công, buộc các cảng dầu của nước này phải ngừng hoạt động. Những ngày gần đây, ít nhất 6 tàu thuyền đã bị tấn công gần eo biển Hormuz sau khi Iran dọa đốt cháy bất cứ tàu thuyền nào đi qua eo biển này mà không có sự cho phép của Tehran.

Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei hôm qua cho biết, Iran sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, coi đó là "công cụ gây sức ép" đối với Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani khẳng định Iran sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz.

“Chúng tôi sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng việc bảo vệ hòa bình và an ninh tại tuyến đường thủy này là quyền vốn có của chúng tôi”, Đại sứ Amir Saeid Iravani nói với các phóng viên tại trụ sở Liên hợp quốc.

Ông nhấn mạnh Iran vẫn cam kết bảo đảm tự do hàng hải, đồng thời đổ lỗi cho Mỹ về tình hình hiện nay tại eo biển.

“Tình hình hiện tại trong khu vực, bao gồm tại eo biển Hormuz, không phải là kết quả của việc Iran thực thi hợp pháp quyền tự vệ của mình. Ngược lại, đó là hệ quả trực tiếp từ các hành động của Mỹ khi phát động chiến dịch chống lại Iran”, ông nói thêm.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay, Hải quân Mỹ, có thể cùng với một liên minh quốc tế, sẽ hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz khi điều đó khả thi về mặt quân sự.

“Tôi tin rằng ngay khi điều đó khả thi về mặt quân sự, Hải quân Mỹ có thể cùng với một liên minh quốc tế sẽ hộ tống các tàu thuyền đi qua”, ông nói.

Ông cho biết kế hoạch hộ tống tàu sẽ được triển khai ngay khi Mỹ “giành được quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời và năng lực tái thiết tên lửa của Iran bị suy giảm hoàn toàn”.

Bộ trưởng Bessent nói thêm: “Thực tế là hiện vẫn có các tàu chở dầu đi qua, các tàu chở dầu của Iran. Vì vậy chúng tôi biết rằng họ chưa rải thuỷ lôi ở eo biển”.