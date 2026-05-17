UAV bí ẩn tập kích nhà máy điện hạt nhân duy nhất ở thế giới Ả rập

Nhà máy điện hạt nhân Barakah (Ảnh: Wam).

Không có báo cáo về thương vong hay rò rỉ phóng xạ, nhưng vụ việc cho thấy nguy cơ chiến sự tái bùng phát khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran vẫn rất mong manh.

Chưa có bên nào ngay lập tức nhận trách nhiệm, và UAE cũng không cáo buộc bất kỳ ai. Tuy nhiên, nước này trước đó đã cáo buộc Iran tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa trong những ngày gần đây khi căng thẳng gia tăng quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải năng lượng quan trọng mà Iran đang siết chặt kiểm soát. Mỹ đang phong tỏa các cảng của Iran, trong khi những nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một nền hòa bình bền vững vẫn chưa có kết quả.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah trị giá 20 tỷ USD được UAE xây dựng với sự hỗ trợ của Hàn Quốc và đi vào hoạt động năm 2020. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và duy nhất trong thế giới Ả rập, có khả năng cung cấp khoảng 1/4 nhu cầu năng lượng của UAE, liên bang gồm 7 tiểu vương quốc.

Cơ quan quản lý hạt nhân UAE cho biết vụ cháy không ảnh hưởng đến an toàn của nhà máy. “Tất cả các tổ máy vẫn hoạt động bình thường", cơ quan này viết trên X.

Tuyên bố của UAE không cáo buộc bên nào đứng sau vụ tấn công. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có trụ sở tại Vienna, Áo cho biết vụ tấn công gây cháy một máy phát điện và một lò phản ứng đang được cấp điện bằng các máy phát diesel khẩn cấp.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về vụ việc và cho biết các hoạt động quân sự đe dọa an toàn hạt nhân là không thể chấp nhận được.

Cuộc tấn công hôm 17/5 đánh dấu lần đầu tiên nhà máy Barakah gồm 4 lò phản ứng bị nhắm mục tiêu kể từ khi xung đột bùng phát. Nhà máy nằm gần biên giới với Ả rập Xê út, cách thủ đô Abu Dhabi của UAE khoảng 225km về phía tây.

Đã xảy ra nhiều vụ tấn công quanh eo biển Hormuz và các quốc gia Vùng Vịnh trong những tuần gần đây. Đàm phán giữa Iran và Mỹ đang đình trệ khi 2 bên vẫn còn quá nhiều điểm khác biệt.

Hai nguồn tin nắm rõ tình hình, trong đó có một sĩ quan quân đội Israel, cho biết Tel Aviv đang phối hợp với Mỹ về khả năng nối lại các cuộc tấn công. Họ yêu cầu giấu tên vì đang thảo luận về các kế hoạch quân sự bí mật.

Phát biểu trước nội các hôm 17/5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết “chúng tôi cũng đang theo dõi sát Iran”. Ông nói dự kiến sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cùng ngày để thảo luận về các vấn đề.

“Chúng tôi sẵn sàng cho mọi kịch bản”, ông nói.