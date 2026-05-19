Doanh nghiệp toàn cầu thiệt hại 25 tỷ USD vì xung đột ở Iran

Gián đoạn lưu thông ở Hormuz đang ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế toàn cầu (Ảnh: Reuters).

Dựa trên các báo cáo doanh nghiệp từ những công ty niêm yết tại Mỹ, châu Âu và châu Á, Reuters cho biết, ít nhất 279 công ty đã viện dẫn các gián đoạn chuỗi cung ứng và chi phí nhiên liệu tăng vọt liên quan tới xung đột Iran là lý do buộc họ phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp.

Một số công ty đã tăng giá hoặc cắt giảm sản lượng, trong khi các công ty khác đình chỉ chia cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu, cho nhân viên nghỉ tạm thời, áp thêm phụ phí nhiên liệu hoặc tìm kiếm hỗ trợ khẩn cấp từ chính phủ.

Con số thiệt hại đã tăng lên mức 25 tỷ USD và vẫn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới khi cả Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán.

Giám đốc điều hành Whirlpool Marc Bitzer đầu tháng này nói với các nhà phân tích rằng đợt suy thoái hiện nay giống cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, sau khi nhà sản xuất thiết bị gia dụng này cắt giảm một nửa dự báo cả năm và đình chỉ chi trả cổ tức. “Người tiêu dùng đang trì hoãn việc thay mới sản phẩm và thay vào đó chọn sửa chữa chúng”, ông nói.

Các công ty châu Âu chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các doanh nghiệp buộc phải hạ dự báo kinh doanh, với 130 công ty cắt giảm triển vọng, so với 61 công ty ở châu Á và 59 công ty tại Mỹ.

Phần lớn trong số này đặt tại Liên minh châu Âu và Anh, nơi giá năng lượng vốn đã ở mức cao kể từ khi cắt giảm nhập khẩu năng lượng Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang cách đây 4 năm.

Nhiều nhà điều hành doanh nghiệp thừa nhận giá nhiên liệu tăng cao là vấn đề cốt lõi họ phải đối mặt hiện nay. Giám đốc tài chính Newell Brands Mark Erceg nói rằng mỗi khi giá dầu tăng thêm 5 USD sẽ khiến chi phí công ty tăng khoảng 5 triệu USD. Lãnh đạo Continental Roland Welzbacher cảnh báo tác động sẽ trở nên “toàn diện” trong nửa cuối năm.

Hệ lụy kinh tế từ cuộc chiến ở Iran cũng đang tác động tới nền kinh tế Mỹ, đẩy lạm phát tăng cao và khiến chi phí nhiên liệu của người tiêu dùng gia tăng.

Một báo cáo riêng của Viện Watson thuộc Đại học Brown ước tính người Mỹ đã phải chi thêm 41,5 tỷ USD cho xăng và dầu diesel kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran, tương đương khoảng 316 USD cho mỗi hộ gia đình. Đây có thể là vấn đề tác động tới chiến dịch bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay.