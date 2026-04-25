15.000 binh sĩ cùng 200 máy bay Mỹ dàn trận, Iran cảnh báo cứng rắn

Tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77) lớp Nimitz di chuyển trên Ấn Độ Dương trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 23/4 (Ảnh: CENTCOM).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, ngày 25/4 tuyên bố một phần đáng kể năng lực tên lửa của nước này vẫn chưa được sử dụng, đồng thời nhấn mạnh khả năng tự sản xuất hơn 1.000 loại vũ khí trên khắp cả nước.

Ông Talaei-Nik cũng nhấn mạnh năng lực phòng thủ và đáp trả ở mức cao nhất của Iran, trong bối cảnh Mỹ và Israel chưa kết thúc chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Ông lưu ý rằng, trong suốt cuộc xung đột, lực lượng vũ trang Iran đã duy trì ưu thế trên không phận.

Quan chức này ca ngợi rằng các loại vũ khí đang được sản xuất trên khắp Iran đều có dây chuyền sản xuất hoàn toàn trong nước. Ông cũng cho biết “khoảng 9.000 công ty đang hợp tác với lực lượng vũ trang và Bộ Quốc phòng Iran” để sản xuất vũ khí.

"Năng lực này là kết quả của hơn 25 năm đầu tư và chuẩn bị trong ngành công nghiệp quốc phòng, đến mức ngay cả khi một số cơ sở bị hư hại, quá trình sản xuất và hỗ trợ vẫn tiếp tục trên khắp đất nước", ông nói thêm.

Ông Talaei-Nik cho biết eo biển Hormuz chiến lược, nơi Iran đã đóng cửa đối với mọi hoạt động lưu thông để đáp trả việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, "đã trở thành đòn bẩy kiểm soát để hiện thực hóa những yêu cầu của Iran”.

Ông tuyên bố rằng, bằng cách kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, lực lượng vũ trang Iran cho đến nay đã nhiều lần buộc lực lượng đối phương phải rút lui ở vịnh Oman. Eo biển Hormuz đóng vai trò then chốt đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, việc kiểm soát eo biển này dẫn đến những tác động nghiêm trọng tới tình hình năng lượng.

Phó Tổng thống Iran Esmail Saghab Esfahani ngày 24/4 tuyên bố, sau khi thất bại trong việc đạt được mục tiêu ở Iran bằng biện pháp quân sự, Mỹ đang cố gắng đạt được các mục tiêu này trên bàn đàm phán, nhưng Tehran không có ý định nhượng bộ.

"Đối phương đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào của họ… Trong hoàn cảnh như vậy, việc họ yêu cầu đàm phán là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đối phương tự cho họ là một siêu cường và đã tham gia vào một cuộc chiến không mang lại kết quả. Họ dự định kết thúc các hoạt động quân sự trong 3-4 ngày, nhưng lại rơi vào thế bế tắc. Giờ đây, họ đang cố gắng đạt được trên bàn đàm phán những gì họ không thể đạt được trên chiến trường”, ông Esfahani nói.

Tuyên bố cứng rắn của các quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ điều thêm tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận hơn 200 máy bay và trực thăng của Mỹ, cùng với 15.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến, đã đến Trung Đông theo 3 nhóm tác chiến tàu sân bay.

"Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, 3 tàu sân bay cùng hoạt động ở Trung Đông. Cùng với các phi đội không quân trên tàu, USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77) bao gồm hơn 200 máy bay và 15.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến", CENTCOM viết trên mạng xã hội.

Nhiều nguồn tin nói với truyền thông Mỹ tuần này rằng, Washington có thể đang triển khai kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào hàng loạt mục tiêu của Iran ở eo biển Hormuz, trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đổ vỡ.