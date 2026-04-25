Mỹ ra tối hậu thư cho Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AFP).

“Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại điều đó một lần nữa vào ngày hôm qua, chúng tôi có tất cả thời gian và chúng tôi không hề nôn nóng để đạt được một thỏa thuận; tôi cũng nghe ông ấy nói điều đó hàng ngày khi trao đổi riêng”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 24/4.

Ông cho biết thêm, lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran đang mở rộng ra toàn cầu, đồng thời nói thêm rằng Tehran đang có cơ hội để thực hiện một "thỏa thuận tốt" với Washington.

"Lệnh phong tỏa của chúng tôi đang mở rộng và vươn ra toàn cầu. Không một ai có thể đi từ eo biển Hormuz tới bất kỳ nơi nào trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ", ông Hegseth nói với các phóng viên.

“Iran biết rằng họ vẫn còn một cánh cửa mở để lựa chọn sáng suốt. Như chúng tôi đã nói trước đây, hãy lựa chọn sáng suốt tại bàn đàm phán”, ông Hegseth cho biết.

Ông nhấn mạnh: “Tất cả những gì họ phải làm là từ bỏ vũ khí hạt nhân theo những cách có ý nghĩa và có thể kiểm chứng được, nếu không, họ có thể đứng nhìn tình trạng kinh tế mong manh sụp đổ dưới áp lực không ngừng nghỉ từ Mỹ. Lựa chọn là ở họ, nhưng với lệnh phong tỏa này, thời gian không ủng hộ họ”.

Cảnh báo trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump cố gắng đảo ngược luồng dư luận trong nước cho rằng chính ông, chứ không phải Iran, mới là người đang đối mặt với áp lực thời gian để đạt được thỏa thuận.

Ông nói Iran sẽ phải đối mặt với một sự cố thảm khốc nếu lệnh cấm vận của Mỹ đối với các cảng của nước này tiếp tục diễn ra.

“Nếu họ không thể lưu thông dầu, toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu khí của họ sẽ nổ tung”, ông Trump nói với các phóng viên.

“Nếu họ buộc phải dừng nó lại… điều gì đó sẽ xảy ra dưới lòng đất khiến nó về cơ bản rơi vào tình trạng rất tồi tệ, và bạn sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại hoàn toàn. Họ chỉ còn tính bằng ngày trước khi sự kiện đó xảy ra. Vì vậy, tôi không chịu bất kỳ áp lực nào cả”, ông nói thêm.

Bất chấp cảnh báo của Mỹ, Iran đến nay tiếp tục phát tín hiệu chưa sẵn sàng đàm phán nếu Washington không đáp ứng yêu cầu của họ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 24/4 cho biết, không có kế hoạch nào cho một cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ tại Pakistan.

“Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch diễn ra giữa Iran và Mỹ. Các quan điểm của Iran sẽ được chuyển qua Pakistan”, ông Baghaei viết.

Người phát ngôn nói thêm rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang có mặt tại Pakistan để gặp gỡ các quan chức chính phủ “nhằm phối hợp với các nỗ lực hòa giải và trung gian đang diễn ra của họ để chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và khôi phục hòa bình trong khu vực”.

Tuyên bố của ông Baghaei tiếp tục đưa ra một tín hiệu trái chiều khác trong một tuần đầy rẫy sự bất định về tình trạng của các cuộc đàm phán hòa bình. Trước đó, Nhà Trắng cho biết đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ lên đường tới Pakistan vào ngày mai để tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với phía Iran.