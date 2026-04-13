Ảnh vệ tinh tiết lộ "pháo đài không quân ngầm" của Iran bị đánh trúng

Ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ không quân ngầm của Iran (Ảnh: NYT).

Căn cứ Eagle 44 nằm ở một khu vực miền núi hẻo lánh ở phía nam nước này. Các đòn tấn công diễn ra vào cuối tháng 3, nhưng trước đó chưa từng được công bố.

Hình ảnh do The New York Times phân tích cho thấy các hố va chạm xuất hiện tại và gần các cửa đường hầm dẫn vào khu trú ẩn máy bay, vốn được giấu dưới một sườn núi.

Theo báo Mỹ, thiệt hại từ các cuộc không kích dường như đã làm tê liệt lối tiếp cận đường băng, khiến mọi máy bay bên trong bị mắc kẹt. Một công trình liên quan đến việc xây dựng đang diễn ra tại căn cứ cũng đã bị phá hủy.

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy một số ụ đất nhỏ hoặc vật cản tương tự trên đường băng, dường như do lực lượng Iran dựng lên để ngăn máy bay đối phương hạ cánh. Hiện chưa rõ vụ không kích có gây thiệt hại nào cho dàn vũ khí của Iran nằm bên trong căn cứ ngầm hay không.

New York Times đã xem xét nhiều ảnh vệ tinh trong tháng 3, cho thấy các thiệt hại mới xuất hiện tại các đường băng vào cuối tháng. Một số cửa hầm đã bị đánh trúng từ sớm trong cuộc xung đột.

Quân đội Mỹ và Israel chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ không kích. Iran chưa bình luận về thông tin.

Cơ sở ngầm này nằm ở tỉnh Hormozgan phía nam Iran, cách eo biển Hormuz khoảng 160km về phía bắc. Việc xây dựng bắt đầu từ giữa năm 2013, và việc xây dựng đường băng được triển khai 8 năm sau đó. Truyền thông nhà nước Iran đã công bố hình ảnh vào năm 2023 cho thấy các tiêm kích và UAV tại căn cứ ngầm này.

Đàm phán Mỹ - Iran vào cuối tuần qua đã khép lại mà không đạt được thỏa thuận nào do 2 bên quá khác biệt về các điều kiện đưa ra để chấm dứt xung đột đã kéo dài hơn 1 tháng qua.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, nhằm gây sức ép lên Tehran để phản đối việc Iran kiểm soát tuyến đường huyết mạch này.

Trong tuyên bố tối 12/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết lệnh phong tỏa sẽ áp dụng đối với “mọi hoạt động hàng hải ra vào các cảng Iran” từ 10 giờ sáng theo giờ miền Đông ngày 13/4. Điều này bao gồm “tàu thuyền của mọi quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển Iran”, bao gồm cả khu vực vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Tuy nhiên, lực lượng Mỹ “sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran”, CENTCOM cho biết, dường như đã thu hẹp phạm vi so với tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump về việc phong tỏa toàn bộ eo biển và truy đuổi các tàu trả phí cho Iran.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động không kích vào Iran vào ngày 28/2, Tehran trên thực tế đã kiểm soát eo biển Hormuz, một điểm nghẽn then chốt của thị trường năng lượng toàn cầu. Lưu lượng qua tuyến đường này đã giảm mạnh, gần như làm tê liệt khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng vận chuyển trên thế giới.

Iran vẫn tiếp tục điều tàu của mình qua eo biển, đồng thời cho phép một số tàu nước ngoài đi qua hạn chế. Các quan chức Iran cũng đã thảo luận về việc thiết lập hệ thống thu phí sau khi chiến sự kết thúc.

Phản ứng trước cảnh báo của ông Trump, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng bất kỳ tàu quân sự nào tiếp cận sẽ vi phạm lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran (dự kiến có hiệu lực đến ngày 22/4) và sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.