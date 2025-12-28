Tổng thống Iran nói về “cuộc chiến toàn diện” với Israel và phương Tây

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: IRNA).

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 27/12 trên trang web của Lãnh tụ Tối cao Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng cuộc chiến hiện nay còn tồi tệ hơn cả cuộc chiến đẫm máu giữa Iran và Iraq trong thập niên 1980.

“Chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu. Họ không muốn đất nước chúng tôi duy trì sự ổn định”, ông Pezeshkian nói.

Ông Pezeshkian cho biết cuộc chiến của phương Tây chống lại Iran hiện nay “phức tạp hơn và khó khăn hơn nhiều” so với cuộc chiến Iran - Iraq giai đoạn 1980-1988, cuộc chiến đã khiến hơn 1 triệu người thương vong ở cả hai phía.

Nhà lãnh đạo Iran cáo buộc Mỹ, Israel và một số quốc gia châu Âu đang ủng hộ sự sụp đổ của Iran.

“Tình hình trong cuộc chiến với Iraq khi đó rất rõ ràng: họ bắn tên lửa và chúng tôi biết phải tấn công vào đâu. Nhưng ngày nay, họ bao vây chúng tôi từ mọi phía, gây sức ép, cản trở hoạt động thương mại của chúng tôi và làm gia tăng kỳ vọng của công chúng trong xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau”, ông Pezeshkian nói thêm.

Phát biểu của Tổng thống Iran được đưa ra 2 ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Thủ tướng Israel dự kiến thăm Mỹ và Iran được cho là sẽ là một chủ đề then chốt trong các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo.

Các nguồn tin cho biết, tại cuộc gặp với Tổng thống Trump, Thủ tướng Netanyahu dự kiến sẽ trình bày với nhà lãnh đạo Mỹ rằng việc Iran mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo có thể tạo ra nguy cơ lớn.

Các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 đã khiến gần 1.100 người Iran thiệt mạng, trong đó có các chỉ huy quân sự cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân. Loạt tên lửa trả đũa của Iran đã khiến 28 người thiệt mạng tại Israel.

Vào thời điểm đó, quân đội Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran gồm Fordo, Natanz và Isfahan bằng các loại bom xuyên boong-ke.

Sáu tháng sau khi phát động cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, các quan chức Israel đang cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc xung đột khác liên quan đến nỗ lực tái thiết kho tên lửa đạn đạo của Tehran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 25/12 cho biết nước này đang theo dõi Hamas, Hezbollah và Iran trong việc tái vũ trang đồng thời nhấn mạnh việc "sẽ hành động nếu cần thiết".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và người đứng đầu lực lượng không quân nước này, cũng tuyên bố Israel sẽ hành động để ngăn chặn các mối đe dọa mới.

Cho đến nay, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã trừng phạt 32 cá nhân, thực thể trên khắp châu Âu, Trung Đông và châu Á với cáo buộc hỗ trợ các chương trình tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran.