Tổng thống Trump cảnh báo tấn công trở lại, Iran phản ứng gay gắt

Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: AFP).

Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, hôm 30/12 tuyên bố trên nền tảng X rằng, học thuyết quốc phòng của Iran quy định “một số phản ứng đã được xác định từ rất lâu trước khi các mối đe dọa bước vào giai đoạn thực thi”.

Ông cảnh báo rằng bất kỳ hành động leo thang căng thẳng nào cũng sẽ vấp phải phản ứng “ngay lập tức” và “khắc nghiệt”, “vượt xa tưởng tượng” của Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng nhấn mạnh cảnh báo này, khẳng định “phản ứng của Iran trước bất kỳ hành vi gây hấn nào sẽ rất khắc nghiệt”.

Trước đó, ông cho rằng Iran đang ở trong một “cuộc đối đầu toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước tuyên bố sẽ ủng hộ một cuộc tấn công khác nhằm vào Iran nếu nước này tìm cách khôi phục chương trình tên lửa đạn đạo, đồng thời cảnh báo hậu quả nếu Hamas không giải giáp.

“Họ lẽ ra đã có thể đạt được một thỏa thuận lần trước, trước khi chúng tôi tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào họ”, ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/12.

Hồi tháng 6, Mỹ và Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan, với mục tiêu làm gián đoạn hoặc phá hủy chương trình hạt nhân Iran.

Iran bác bỏ cáo buộc liên quan đến chương trình hạt nhân của mình, đồng thời đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel.