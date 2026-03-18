Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel sau 2 tuần chiến sự

Một đơn vị pháo binh Israel khai hỏa về phía Li Băng khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Iran ngày 17/3 cho biết một giải pháp ngoại giao khả thi để chấm dứt xung đột phải bao gồm các điều kiện "bồi thường cho Iran, chấm dứt các cuộc tấn công vào lực lượng kháng chiến ở các nước láng giềng và rút quân Israel khỏi Li Băng".

Quan chức Iran cũng khẳng định eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở cửa cho đi lại tự do sau khi chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang trong khu vực và thực hiện đầy đủ các điều kiện do Tehran đặt ra.

"Eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở cửa khi có lệnh ngừng bắn hoàn toàn và tuân thủ vô điều kiện các điều kiện của Iran", quan chức Iran cho biết thêm.

Theo quan chức Iran, "bất kỳ kế hoạch ngừng bắn nào không đáp ứng các yêu cầu do Tehran đặt ra đều không thể chấp nhận được đối với Iran”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf thừa nhận tình hình ở eo biển Hormuz “sẽ không trở lại như trước chiến tranh”.

Việc Iran đóng cửa tuyến đường vận chuyển huyết mạch này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các đồng minh ở châu Âu và châu Á, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản, điều tàu chiến tới hộ tống tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các nước đều tỏ ra dè dặt.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali đã nêu rõ 3 điều kiện để Iran quay trở lại đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ - Israel.

Ông nói rằng trước hết "xung đột phải chấm dứt và không bao giờ xảy ra lần thứ 3". Thứ hai, "tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran cần phải được dỡ bỏ”. Thứ ba, “Iran phải được bồi thường cho tất cả những thiệt hại mà Iran đã phải gánh chịu”.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã yêu cầu rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel phải bao gồm điều khoản bồi thường thiệt hại và các bảo đảm an ninh cho Iran và công nhận các quyền hợp pháp của Iran.

“Con đường duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, thanh toán bồi thường, và những bảo đảm quốc tế vững chắc chống lại các hành động gây hấn trong tương lai”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Iran cho rằng các đề xuất hiện nay của các bên trung gian là không đủ và khẳng định cần những cam kết cụ thể hơn từ Mỹ và Israel.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết một số quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc và Pháp, đã tiếp cận Iran liên quan đến một lệnh ngừng bắn. Ông nhấn mạnh, điều kiện chủ chốt của Tehran đối với lệnh ngừng bắn là phải có bảo đảm rằng hành động gây hấn sẽ không lặp lại.

Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào Iran từ cuối tháng 2, khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng một số nhân vật cấp cao khác của nước này thiệt mạng.

Chiến dịch của Mỹ và Israel cũng nhằm vào các cơ sở quân sự, phá hủy hàng trăm bệ phóng tên lửa của Iran.

Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các lợi ích của Mỹ trên khắp Trung Đông, bao gồm các cơ quan ngoại giao và căn cứ quân sự của Mỹ.

Chiến dịch của Mỹ và Israel lần này đánh dấu lần tấn công thứ hai nhằm vào Iran trong vòng chưa đầy 12 tháng. Cuộc xung đột đầu tiên kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái.