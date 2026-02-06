Mỹ - Iran bắt đầu đàm phán giữa lúc căng thẳng leo thang

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: AFP).

Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dẫn đầu phái đoàn của hai nước tham gia cuộc đàm phán ở Oman vào ngày 6/2.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cuộc đàm phán đã bắt đầu. Ngoại trưởng Araghchi nói rằng Tehran hoàn toàn sẵn sàng “để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trước bất kỳ yêu cầu quá đáng hoặc hành động phiêu lưu nào” từ phía Mỹ.

“Chúng tôi tham gia đàm phán với thiện chí và kiên định bảo vệ các quyền của mình”, ông Araghchi cho biết trên mạng xã hội X.

“Các cam kết cần phải được tôn trọng. Vị thế bình đẳng, sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung không phải là lời nói suông, mà là điều bắt buộc và là trụ cột của một thỏa thuận bền vững”, ông nhấn mạnh.

Iran tuyên bố nước này có “trách nhiệm không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cho ngoại giao” nhằm duy trì hòa bình, đồng thời bày tỏ hy vọng Washington sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận “một cách có trách nhiệm, thực tế và nghiêm túc”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết phái đoàn Mỹ dự định xem xét khả năng "loại bỏ năng lực hạt nhân" của Iran, đồng thời cảnh báo rằng Tổng thống Donald Trump "có nhiều lựa chọn khác ngoài ngoại giao".

Tổng thống Trump ban đầu đe dọa hành động quân sự với Tehran vì các cuộc trấn áp người biểu tình ở Iran. Nhưng những phát ngôn của ông trong những ngày gần đây tập trung vào việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran, mà phương Tây tin rằng nhằm mục đích chế tạo bom hạt nhân.

“Họ đang đàm phán. Họ không muốn chúng ta tấn công họ, chúng ta có một hạm đội lớn đang đến đó”, ông Trump nói, ám chỉ đến nhóm tác chiến tàu ​​sân bay mà Mỹ triển khai đến gần Iran.

New York Times dẫn lời các quan chức Iran giấu tên cho biết Mỹ đã nhất trí rằng các cuộc đàm phán sẽ không có sự tham gia của các nước trong khu vực. Cuộc đàm phán sẽ tập trung vào vấn đề hạt nhân, đồng thời hai bên sẽ thảo luận về vấn đề tên lửa và các nhóm vũ trang “với mục tiêu tìm ra khuôn khổ cho một thỏa thuận”.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nhận định: “Iran tiếp tục thể hiện sự cứng rắn trong việc đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, điều này làm giảm khả năng Iran và Mỹ có thể đạt được một giải pháp ngoại giao”.

Wall Street Journal dẫn lời một nguồn tin cho biết người đứng đầu lực lượng quân sự Mỹ ở Trung Đông sẽ tham gia các cuộc đàm phán.

Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả các căn cứ của Mỹ nếu bị tấn công.

“Chúng tôi sẵn sàng phòng thủ và Tổng thống Mỹ phải lựa chọn giữa thỏa hiệp hoặc chiến tranh”, đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời phát ngôn viên quân đội, Tướng Mohammad Akraminia, nói, đồng thời cảnh báo Iran có thể dễ dàng tiếp cận các căn cứ khu vực của Mỹ.