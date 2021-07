Indonesia gia hạn phong tỏa, chuẩn bị cho kịch bản "tồi tệ nhất"

Dân trí Giới chức Indonesia gia hạn lệnh phong tỏa một phần thêm một tuần, đồng thời chuẩn bị thêm giường bệnh điều trị tích cực để sẵn sàng đối phó với kịch bản "tồi tệ nhất" do làn sóng Covid-19 gây ra.

Số người tử vong vì Covid-19 ở Indonesia tăng mạnh khi hệ thống y tế quá tải trong đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất từ trước đến nay (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 25/7 cho biết, các lệnh hạn chế nhằm phòng dịch Covid-19 tại nước này sẽ được gia hạn từ ngày 26/7 đến 2/8.

Tuy nhiên, lệnh phong tỏa một phần này sẽ có sự điều chỉnh nhỏ, theo đó, cho phép các chợ truyền thống và các quán ăn ngoài trời được hoạt động một cách hạn chế. Tổng thống Widodo cũng cho biết, chính phủ sẽ điều chỉnh dần quy định đối với các hoạt động khác.

Indonesia ban bố lệnh phong tỏa một phần từ hôm 3/7 nhằm ngăn đà lây lan của làn sóng Covid-19 do biến chủng Delta gây ra. Lệnh phong tỏa này hạn chế người dân đi lại, đóng cửa các địa điểm công cộng không thiết yếu như trung tâm thương mại, nhà thờ, công viên. Toàn bộ lao động trong các ngành nghề không thiết yếu phải làm việc ở nhà, trong khi 50% lao động của các ngành thiết yếu như ngân hàng làm việc tại cơ quan theo chế độ luân phiên. Nhà hàng chỉ được phép bán hàng mang về và sử dụng dịch vụ giao hàng.

Ngoài ra, Indonesia cũng đang chuẩn bị thêm các giường chăm sóc tích cực (ICU) sau khi liên tiếp ghi nhận những ngày có số người chết vì Covid-19 cao kỷ lục trong tuần qua. Bộ trưởng phụ trách chiến dịch ứng phó Covid-19 của Indonesia, ông Luhut Pandjaitan ngày 24/7 cho biết, các giường ICU sẽ được bổ sung tại các khu vực có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất. Trước đó, quan chức này thừa nhận: "Chúng ta đang trong tình huống tồi tệ nhất. Nếu 60.000 ca mỗi ngày hoặc cao hơn thế thì chúng ta vẫn có thể ứng phó. Hy vọng không phải 100.000 ca mỗi ngày, nhưng ngay cả khi đến mức đó, chúng ta cũng đã chuẩn bị",.

Trong tuần qua, có 4 ngày Indonesia ghi nhận số người chết vì Covid-19 cao kỷ lục, trong đó ngày 23/7 có 1.566 ca tử vong. Ông Pandjaitan đánh giá, số ca tử vong gia tăng do một số yếu tố như bệnh viện kín giường, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bão hòa ôxy thấp hoặc hấp hối do không được theo dõi khi tự cách ly.

Indonesia hiện là tâm dịch lớn nhất Đông Nam Á với hàng chục ca nhiễm mới và hơn 1.000 ca tử vong mỗi ngày, nguyên nhân được cho là do sự xuất hiện của biến chủng Delta và một phần do tỷ lệ tiêm chủng thấp, chỉ khoảng 7% dân số Indonesia đã được tiêm chủng đầy đủ. Tính đến cuối tuần qua, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng hơn 3,1 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 82.000 người đã tử vong. Giới chuyên gia cho rằng, số người nhiễm bệnh và tử vong vì Covid-19 ở Indonesia có thể cao hơn so với thống kê từ 3-5 lần.

Việc nới lỏng hay không nới lỏng các biện pháp hạn chế trong bối cảnh bùng phát dịch hiện nay ở Indonesia đã gây tranh cãi giữa các chuyên gia y tế. Nhiều người cho rằng, còn quá sớm để nới lỏng các quy định phòng dịch. Trong khi đó, giới doanh nghiệp cảnh báo, họ sẽ phải tiếp tục sa thải hàng loạt nhân viên nếu duy trì các lệnh hạn chế.

Minh Phương

Theo Reuters