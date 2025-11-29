48 giờ sinh tồn của gia đình Thái Lan trong cơn đại hồng thủy

Gia đình cô Amphorn Kaeophengkro (Ảnh: Reuters).

Khi nước lũ ập vào nhà của Amphorn Kaeophengkro ở thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan vào hôm 22/11, gia đình cô không kịp sơ tán.

Thay vào đó, gia đình 8 người vội vã chạy lên tầng hai khi mực nước dâng cao, và cuối cùng phải trải qua 48 giờ ngồi chênh vênh trên một chiếc bàn, khung cửa sổ và máy giặt.

“Chúng tôi không nghĩ được gì khác ngoài việc sống sót. Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mọi người xung quanh đều an toàn”, người phụ nữ 44 tuổi chia sẻ trong ánh nến, khi gia đình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sau khi nước lũ rút.

Trận lũ quét qua 9 tỉnh miền Nam Thái Lan đã khiến 162 người thiệt mạng, trong đó 126 người ở tỉnh Songkhla. Mưa lũ ước tính ảnh hưởng đến đời sống của hơn 3 triệu người, hơn 16.000 người phải sơ tán tới các trung tâm khẩn cấp.

Hat Yai ghi nhận lượng mưa 335mm hôm 21/11, lượng mưa theo ngày cao nhất trong 300 năm.

Người dân không nhận được cảnh báo rõ ràng từ chính quyền địa phương khi mưa lớn làm nước dâng cao, khiến nhiều người mắc kẹt trong nhà.

Một số đồ đạc trên tầng hai nhà Amphorn nổi lềnh bềnh, buộc các thành viên trong gia đình cô phải tìm những chỗ khô ráo và vững chắc hiếm hoi để có thể ngồi.

“Có lúc chúng tôi phải ngồi ở mép cửa sổ và nhấc chân lên để tránh ngâm quá sâu trong nước”, cô nói khi tay cầm cây nến trong căn nhà tối om.

Trong lúc bị mắc kẹt, Amphorn cho biết đôi khi gia đình cô hét sang phía nhà hàng xóm để trò chuyện.

“Nếu có thuyền hoặc ai đó đi ngang, chúng tôi sẽ hét lên để họ biết chúng tôi cần gì. Cho dù không thật sự tạo ra khác biệt, ít nhất chúng tôi cũng đã cố gọi”, cô kể lại.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào điện sẽ được khôi phục tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng ở Hat Yai và vùng lân cận.

Kể từ khi thảm họa xảy ra, chính phủ Thái Lan đã cách chức người đứng đầu Hat Yai và điều chuyển cảnh sát trưởng địa phương.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm qua cũng thừa nhận trách nhiệm của chính phủ về những hạn chế trong việc ứng phó đợt lũ lụt lịch sử.

Khi được hỏi về những điều khiến ông lo lắng, ông Anutin nói: “Tôi lo mọi thứ. Sau khi nước rút, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo người dân có thể trở về nhà”. Ông cho biết thêm rằng chính quyền sẽ tập trung vào việc dọn dẹp và sửa chữa những ngôi nhà còn có thể cứu vãn.

Cùng với Thái Lan, các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, Indonesia, Việt Nam cũng vừa trải qua một trận lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại nặng khiến tổng cộng hàng trăm người thiệt mạng.