Bão bất thường gây thiệt hại nghiêm trọng ở Indonesia, 303 người chết

Nhiều khu vực ở đảo Sumatra, Indonesia tới nay vẫn bị cô lập vì lũ lụt và lở đất (Ảnh: Reuters).

Người đứng đầu cơ quan giảm nhẹ thiên tai của nước này, ông Suharyanto, cho biết hôm 29/11.

Nhiều khu vực rộng lớn của Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn do bão trong suốt một tuần, khi một cơn bão nhiệt đới hiếm gặp hình thành ở eo biển Malacca.

Senyar là hiện tượng thời tiết bất thường đối với eo biển Malacca. Eo biển này thường được “che chắn” khỏi bão do nằm gần xích đạo, nhưng biến đổi khí hậu toàn cầu và thay đổi trong động lực khí quyển khu vực đã làm tăng khả năng hình thành các vùng áp thấp và xoáy thuận gần Indonesia trong những năm gần đây.

Theo ông Suharyanto, ít nhất 279 người vẫn còn mất tích, dù khoảng 80.000 người đã được sơ tán, và hàng trăm người vẫn đang bị mắc kẹt tại 3 tỉnh trên đảo Sumatra, khu vực cực Tây của Indonesia.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng cứu trợ và hậu cần tới khu vực phía bắc của đảo, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, với đường sá bị chia cắt và hạ tầng thông tin liên lạc bị phá hủy do sạt lở đất.

Ông nói: “Chúng tôi đang cố gắng mở tuyến đường từ North Tapanuli đến Sibolga (thuộc tỉnh Bắc Sumatra), nơi bị cô lập nghiêm trọng nhất trong 3 ngày qua.

Ông cho biết thêm lực lượng cứu hộ đang cố gắng thông đường tại điểm bị sạt lở, và rằng có người bị mắc kẹt trên một đoạn đường và đang cần tiếp tế. Lực lượng quân đội sẽ được tăng cường vào ngày 30/11 để hỗ trợ công tác cứu trợ, ông nói.

Ông cũng cho biết trong khu vực Central Tapanuli, nơi bị ảnh hưởng nặng nề, đã xảy ra việc một số người cố gắng xông vào cướp hàng tiếp tế.

Lũ lụt ở Indonesia là một trong chuỗi thảm họa thời tiết xảy ra ở Đông Nam Á trong những tuần qua, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Bên kia eo biển Malacca tại Thái Lan, số người thiệt mạng do lũ lụt ở khu vực phía nam nước này đã tăng lên 162, người phát ngôn chính phủ Siripong Angkasakulkiat cho biết hôm 29/11.